Dünya

Afganistan yönetimi: Pakistan ile karşılıklı saldırılarda 13 Afganistan askeri hayatını kaybetti

Afganistan yönetimi sözcüsü Zabihullah Mücahid, Pakistan ile karşılıklı düzenlenen saldırılarda 13 Afganistan askerinin yaşamını yitirdiğini ve 22'sinin yaralandığını bildirdi.

Ahmet Furkan Mercan  | 27.02.2026 - Güncelleme : 27.02.2026
Afganistan yönetimi: Pakistan ile karşılıklı saldırılarda 13 Afganistan askeri hayatını kaybetti

Ankara

Tolo News'in haberine göre Afganistan yönetimi sözcüsü Zabihullah Mücahid, düzenlediği basın toplantısında, iki ülke arasındaki saldırıların son durumuna yönelik bilgilendirmede bulundu.

Mücahid, "Savaşın başlatıcısı Pakistan'dır" diyerek, Pakistan'ın "Afgan hava sahasını ihlal ettiğini" ve Celalabad ile Paktika bölgelerinde sivil hedefler dahil "yerleşim alanlarını bombalayıp son tırmanışlara" yol açtığını savundu.

Afganistan'ın karşı saldırılarını "meşru öz savunma" olarak nitelendiren Mücahid, Kabil tarafının "diyaloğu desteklemeye devam ettiğini" belirterek "Her zaman barışçıl bir çözümde ısrar ettik ve hala meselenin görüşmeler yoluyla çözülmesini istiyoruz." dedi.

Mücahid, "Pakistan Talibanı (TTP) sorununun" Pakistan'ın iç meselesi olduğunu ve çatışmanın Taliban rejiminin Kabil'de iktidara dönüşünden önceye dayandığını belirterek, "Pakistan'ın eski iç sorununu Afganistan'a dayatması makul değil." diye konuştu.

Kabil yönetiminin "hiçbir ülkenin kontrolü altında olmadan" Pakistan ve Hindistan dahil komşu ülkelerle barışçıl ilişkiler kurmayı hedeflediğini kaydeden Mücahid, "Hindistan ile iyi ilişkilerimiz Pakistan'a karşı yönlendirilmiş değil." ifadesini kullandı.

Mücahid, dün geceden beri karşılıklı saldırılarda 19 Pakistan askeri karakolu ve iki karargahın ele geçirildiğini, bu saldırılarda "55 Pakistan askerinin yaşamını yitirdiğini ve birkaçının da esir alındığını" öne sürdü.

Sözcü Mücahid, Pakistan ile karşılıklı düzenlenen saldırılarda 13 Afganistan askerinin yaşamını yitirdiğini ve 22'sinin yaralandığını bildirdi.

Pakistan açıklaması

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, basın açıklamasında, Afganistan'ın saldırılarında 12 Pakistan askerinin yaşamını yitirdiğini, 27 askerin yaralandığını bildirmişti.

Chaudhry, Pakistan'ın düzenlediği saldırılarda "274 Taliban savaşçısının" öldürüldüğünü ve 400'den fazla kişinin yaralandığını belirtmişti.

Afganistan-Pakistan anlaşmazlığı

Pakistan Enformasyon Bakanlığı 22 Şubat'ta, ülkede son dönemdeki bombalı saldırıların ardından Afganistan ile sınır hattında "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktanın hedef alındığını açıklamıştı.

Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pakistan'a karşı uygun zamanda "uygun ve ölçülü yanıt verileceği" belirtilmişti.

Afganistan Kızılayından yapılan açıklamada da Pakistan'ın saldırısı sonucu 18 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edilmişti.

Pakistan İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Talal Chaudhry ise "Afganistan sınırı boyunca düzenlenen saldırılarda yaklaşık 70 teröristin etkisiz hale getirildiğini" açıklamıştı.

Afganistan yönetimi, Pakistan'ın "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktayı hedef almasının ardından Dışişleri Bakanlığına çağrılan Kabil Büyükelçisine protesto notası iletmişti.

⁠Pakistan'ın Afgan yönetiminden beklentisi

Pakistan, Afganistan'da Taliban'ın 2021 yılında kontrolü ele almasından bu yana yeni yönetimin Pakistan Talibanı (TTP) konusunda tedbir almasını istiyor.

İslamabad yönetimi, terör örgütü olarak sınıflandırdığı ve topraklarında çok sayıda eylem düzenleyen TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini, Kabil yönetiminin ise örgüte karşı tedbir almadığını vurguluyor.

Afgan yönetimi ise TTP'nin kendi topraklarında faaliyet göstermediğini savunuyor.

TTP, Afganistan ile Pakistan arasında İngiliz sömürge döneminde oluşturulan ve fiilen sınır işlevi gören Durand Hattı'nın iki ülkeye yayılmış Peştun kuşağındaki aşiretler bölgesini aktif kullanıyor.

