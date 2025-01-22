AB'nin savunma yetkilisi Kubilius'tan tehditlere karşı savunma harcamalarını artırma çağrısı
Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun savunma ve uzaydan sorumlu üyesi Andrius Kubilius, Avrupa'nın artan tehditler karşısında savunma harcamaları ve üretiminin hızlıca artırılmasına ihtiyacının olduğunu vurguladı.
Ankara
Kubilius, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Savunma Ajansı (EDA) Yıllık Konferansı'nda konuşma yaptı.
Avrupa'nın güvenliğine yönelik "artan tehditlere" dikkati çeken Kubilius, "Bu odada hepimiz savaş bulutlarının Avrupa üzerinde toplandığını biliyoruz." diye konuştu.
Son 20 yılı değerlendiren Kubilius, "Avrupa kıtasında sonsuza kadar barış ve demokrasi vardı. 20 yıl önce AB savunma alanında hala çok az şey yapıyordu. Daha sonra EDA ortaya çıktı ve şimdi çok daha fazlasını yapıyoruz. Ben de 20 yıl sonra AB'nin savunma ve uzaydan sorumlu ilk komiseri olarak burada bulunuyorum. 20 yıl sonra farklı zamanlarda, tehlikeli zamanlarda yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.
Kubilius, Avrupa'nın halihazırda "Rusya'nın saldırısı altında olduğunu" belirterek, şunları kaydetti:
"Halihazırda karada, denizde, havada ve siber uzayda saldırı altındayız. Hibrit saldırılar artıyor, hazırlığımızı, kararlılığımızı ve tepkimizi sınıyor; bazı uzmanların söylediği gibi Rusya bize karşı yeni nesil savaş yürütüyor. Propaganda sabotajı ve gerçek askeri saldırı, topyekun savaş sembolünün farklı biçimleridir. Eğer hiçbir şey yapmazsak bu güdümlü saldırıları askeri saldırılar takip edecektir."
Kubilius, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve AB ülkelerinin istihbarat servislerinin uyarılarını anımsatarak, "Hiçbir şey yapmazsak 5 yıl içinde Rusya'nın, NATO ve AB ile askeri bir çatışmaya hazır olabileceği konusunda bizi uyarıyorlar." dedi.
"Savunma kabiliyetlerimizdeki boşluklar çok ciddi boyutta"
Kubilius, Rusya'nın güçlenen askeri harcamalarının yanında Avrupa'nın savunma harcamalarının yetersiz kaldığını söyleyerek, savunma kabiliyetlerindeki önemli eksikliklerin giderilmesi için "derhal" harekete geçilmesi çağrısında bulundu.
Üretimi artırmak ve krizlere hazırlığı güçlendirmek için Avrupa ve Ukrayna savunma sanayilerinin entegrasyonunu artırmak, ortak tedariki ve birleşik bir Avrupa Savunma Sanayi Stratejisini oluşturmayı öneren Kubilius, savunma harcamalarını artırmak için "daha önce görülmemiş düzeyde bir Avrupa koordinasyonu ve finansmanı" oluşturulması gerektiğini dile getirdi.
Avrupa'nın savunma kabiliyetlerindeki eksikliklere ilişkin endişelerini aktaran Kubilius, şunları kaydetti:
"Şu anda savunma kabiliyetlerimizdeki boşluklar çok ama çok ciddi boyutlarda. Rusya'nın savaş ekonomisi ile karşılaştırdığımızda askeri malzemedeki eksiklikler devasa boyutta. Artık parçalı, aşamalı bir yaklaşımı kaldıramayız. Savunma üretimini ve edinimini artırmak için 'büyük patlama' yaklaşımına ihtiyacımız var."
"Savunmamız için finansman bulmakta zorlanıyoruz"
Üye ülkelerin savunma harcamalarına bütçe ayırmaktan kaçınmaması gerektiğini söyleyen Kubilius, AB'nin temellerini atan Jean Monnet'nin "Ulus, varoluşsal bir tehditle karşı karşıya olduğunda para savunma için bir engel olamaz" sözüne atıfta bulundu.
Kubilius, "Düşmanı caydırmak için hazırlık durumumuzda büyük boşluklarla karşı karşıyayız ve savunmamız için finansman bulmakta zorlanıyoruz." diye konuştu.
AB üye ülkelerini savunma harcamalarını artırmaya çağıran Kubilius, "AB ekonomisi, Rus ekonomisinden kat kat büyüktür. Rusya'dan daha fazla üretim yapabilir, daha fazla silah üretebilir, savaşı önlemek ve barışı sağlamak için saldırganlığı caydırabiliriz." ifadelerini kullandı.
Kubilius, "Bugün savunma için harcadığımız her avro yarın hayat kurtaracaktır. Bir saldırıyı caydıran her avro, savaş alanına gitmek zorunda kalmayacak oğullarımızın, torunlarımızın ve kızlarımızın hayatlarını kurtaracaktır." dedi.
Ukrayna'ya desteğin artarak sürmesi gerektiğini dile getiren Kubilius, "Ukrayna'yı savunmak Avrupa'yı savunmak anlamına gelir. Ukrayna tarafından düşürülen her füze, Avrupa ve NATO'ya yönelik bir tehdidin azalması anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.