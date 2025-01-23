AB'nin savunma yetkilisi, ABD ile süren Grönland tartışmasında Danimarka'ya destek verdi
Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun savunma ve uzaydan sorumlu üyesi Andrius Kubilius, ABD ile yaşanan Grönland tartışmasında Danimarka'nın yanında olduklarını söyledi.
Ankara
Kubilius, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) 55. Yıllık Toplantıları kapsamında katıldığı bir panelde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland hakkındaki açıklamalarına ilişkin soruyu yanıtladı.
Moderatörün, "Trump, Grönland'ı fiilen işgal etmeye kalkarsa ne olur? Bu, ABD-AB ilişkilerini nasıl etkiler?" sorusunu cevaplayan Kubilius, konuya ilişkin AB Komisyonunca açıklamada bulunulması gerektiğini ancak henüz bu hususta bir tartışma yapılmadığını ifade etti.
Kubilius, "Ama tabii ki gelişmeleri takip ediyoruz ve Danimarka, AB'nin bir parçası. Anladığımız kadarıyla bazı görüşmeler yapılıyor. Danimarka'yı her zaman desteklemeliyiz." diye konuştu.
Ardından başka konuya geçmek isteyen Kubilius, moderatörün "Bu tehditleri ciddiye alıyor musunuz?" sorusuna doğrudan cevap vermekten kaçındı. Kubilius, bunun yerine Trump'ın, Rusya hakkında yaptığı son açıklamalara dair değerlendirmede bulunmaya başladı.
Moderatörün aynı soruyu tekrarlamasının ardından Kubilius, "(Trump'ın) Eylemlerini görmeyi bekleyelim." dedi.
Trump'ın Grönland ile ilgili açıklamaları
Trump, 23 Aralık 2024'te Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland'ın ülkesinin kontrolünde bulunması gerektiğine ilişkin söylemini yineleyerek, Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip olmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu savunmuştu.
Trump'ın bu sözleri, Grönland yetkilileri başta olmak üzere birçok kesimin tepkisini çekmişti.
Grönland Başbakanı Mute Bourup Egede, "Grönland, Grönland halkına aittir. Biz satılık değiliz ve asla satılık olmayacağız. Uzun süredir devam eden özgürlük mücadelemizi kaybetmeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.
AB Komisyonu sözcülerinden Anitta Hipper, 8 Ocak'ta Brüksel'de düzenlenen basın toplantısında, Trump'ın açıklamalarına, "devletlerin egemenliğine saygı duyulması gerektiği" yanıtını vermişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.