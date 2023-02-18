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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

ABD'ye göre, Ukrayna'da 30 binden fazla Rus güvenlik şirketi Wagner üyesi öldü veya yaralandı

ABD'li yetkilere göre, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşta Rus güvenlik şirketi Wagner'in 30 binden fazla üyesi öldü veya yaralandı.

Mehmet Alaca   | 18.02.2023
ABD'ye göre, Ukrayna'da 30 binden fazla Rus güvenlik şirketi Wagner üyesi öldü veya yaralandı

Ankara

BBC'nin haberinde, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, gazetecilere verdiği demeçte, Rusya ile Ukrayna arasında Şubat 2022'den beri devam eden savaşta, Wagner'in ciddi kayıplar verdiğini söyledi.

Wagner'in Rus hapishanelerinden yoğun şekilde asker topladığını söyleyen Kirby, kayıpların çoğunun eğitimsiz hükümlüler olduğunu iddia etti.

Savaşın başından beri 30 binden fazla Wagner üyesinin öldürüldüğü veya yaralandığını belirten Kirby, Wagner'in son haftalarda önemli kayıplar verdiğini ve operasyonlarda yaklaşık 9 bin savaşçının öldürüldüğünü kaydetti.

Kayıplara rağmen Wagner'in Bahmut şehri çevresinde kazanımlar elde ettiği belirtiliyor. Bahmut'un ele geçirilmesinin, Rusya'nın Kramatorsk ve Slovyansk gibi daha batıdaki daha büyük şehirlere ilerlemesini sağlayabileceği düşünülüyor.

Kirby, Bahmut'taki kazanımların elde edilmesinin aylar sürdüğü ve "sürdürülebilir olmayan yıkıcı bir maliyetle" geldiği düşünüldüğünde, daha fazla ilerlemenin zor olabileceğini öne sürdü.

Kirby, Wagner'in Bahmut'ta başarılı olmasının mümkün olabileceği ancak kentin "gerçek stratejik değerinin olmadığı" iddiasında bulundu.

İngilizlere göre, yaklaşık 60 bin kişi öldü

İngiliz istihbarat yetkilileri ise Rus güçleri ve Wagner'den 40-60 bin kişinin öldüğünü değerlendiriyor.

Ukrayna ordusu, Wagner'in açık alanda çok sayıda saldırıya gönderildiğini belirtirken Ukrayna ordusundan bir sözcü, Moskova'nın yaralı ve ölü güçleri tahliye etmediğini söyledi.

2014'te Rusya tarafından yasa dışı ilhak edilen Kırım Yarımadası'nda faaliyete başladığı düşünülen Wagner'in, o zamandan bu yana Ukrayna, Suriye ve Afrika'nın çeşitli bölgelerinde Moskova adına faaliyet gösterdiği iddia ediliyor.

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