Dolar
26.84
Euro
28.79
Altın
1,917.82
ETH/USDT
1,633.40
BTC/USDT
25,747.00
BIST 100
8,273.40
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Ankara’da Avrupa Birliği Komisyonunun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Varhelyi ile ortak basın toplantısı düzenliyor. Aksaray'ın Kireçlik mevkisinde selde kaybolan 3 aylık Asel Balcan için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
logo
Dünya

ABD'nin Ukrayna'ya vereceği seyreltilmiş uranyum mermileri Abrams tanklarında kullanılacak

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) Ukrayna'ya savunma yardımı çerçevesinde vereceği seyreltilmiş uranyum mermilerinin, Abrams tanklarında kullanılacağı bildirildi.

Saadet Firdevs Aparı  | 07.09.2023 - Güncelleme : 07.09.2023
ABD'nin Ukrayna'ya vereceği seyreltilmiş uranyum mermileri Abrams tanklarında kullanılacak

Washington

Pentagon'dan yapılan açıklamada, Ukrayna'ya 175 milyon dolarlık savunma yardımının, "ilave hava savunma teçhizatı, topçu mühimmatı, seyreltilmiş uranyum mermileri dahil olmak üzere tanksavar silahları ve Ukrayna'nın, Rusya'nın devam eden saldırganlığına karşı koymasına yardımcı olacak diğer teçhizatı" içerdiği belirtildi.

Seyreltilmiş uranyum mermilerinin, ABD'nin Ukrayna'ya tedarik edeceği 31 M1 Abrams tankı için olduğu kaydedildi.

ABD merkezli düşünce kuruluşu RAND'da görevli nükleer uzmanı ve politika araştırmacısı Edward Geist, bu mermilerin bazı radyoaktif özelliklerini koruduğu ancak nükleer bir silah gibi nükleer reaksiyon göstermediği değerlendirmesini yaptı.

Mermilerin oldukça yoğun ve büyük momentuma sahip olduğunu belirten Geist, zırhları deldiğini ve ileri derecede ısıtarak alev almalarına yol açtığını söyledi.

Bu tür mermilerin, Soğuk Savaş sırasında ABD tarafından Sovyet tanklarını imha etmek için geliştirildiği belirtiliyor.

Blinken'dan Ukrayna'ya sürpriz ziyaret

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'ya sürpriz ziyaretinde Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Başbakan Denis Şmıgal ve Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile bir araya gelmişti.

Ziyaretinde Blinken, Ukrayna'ya 175 milyon dolarlık savunma yardımını da kapsayan 1 milyar dolarlık yeni yardım paketini açıklamış ve Ukrayna'nın Rusya'ya karşı saldırısında son haftalarda ilerleme olduğunu söylemişti.

Ukrayna'nın Hmelnitski şehrinde mayıs ayında askeri bir depoda patlama meydana gelmiş, depoda İngiltere'den sevk edilen seyreltilmiş uranyumlu mühimmatın bulunduğu belirtilmişti.

Patlamadan sonra şehirde radyasyon oranının arttığı öne sürülmüş, yerel yetkililer bu iddiaları yalanlamıştı.

Ardından Rusya Savunma Bakanlığı da Hmelnitski'de Ukrayna ordusuna ait cephaneliğin vurulduğu bilgisini paylaşmıştı.

İngiltere Savunma Bakanlığında Devlet Bakanı Baroness Annabel Goldie, mart ayında parlamentonun üst kanadı Lordlar Kamarası üyesi Lord Hylton'ın, Ukrayna'ya tedarik edilen mühimmatın seyreltilmiş uranyum içerip içermediğine ilişkin sorusuna verdiği yazılı cevapta, "Ukrayna'ya bir filo Challenger 2 ana muharebe tankı hibe etmemizin yanı sıra zayıflatılmış uranyum içeren zırh delici mermiler dahil mühimmat sağlayacağız. Bu tür mermiler, modern tankların ve zırhlı araçların imha edilmesinde son derece etkili." ifadelerini kullanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aksaray'daki selde kaybolan bebek için arama kurtarma çalışmaları sürüyor
İstanbul Boğazı'nda arızalanan kargo gemisi Ahırkapı'ya demirletildi
Bakan Göktaş: Çocuklarımızın eğitim alanında ihtiyaçlarının karşılanması için kaynaklarımızı kullanmaya devam edeceğiz
Meteorolojiden Batı Anadolu ve Karadeniz'de kuvvetli sağanak uyarısı
MİT, PKK/YPG'nin para trafiğini yöneten Zülfiye Binbir'i etkisiz hale getirdi

Benzer haberler

ABD'nin Ukrayna'ya vereceği seyreltilmiş uranyum mermileri Abrams tanklarında kullanılacak

ABD'nin Ukrayna'ya vereceği seyreltilmiş uranyum mermileri Abrams tanklarında kullanılacak

Beyaz Saray, Kuzey Kore'yi "Rusya'ya silah sağlamanın sonuçları olacağı" konusunda uyardı

Blinken, Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık yeni yardım paketi açıkladı

ABD'den Sudan'daki Hızlı Destek Kuvvetleri komutanlarına yaptırım kararı

ABD'den Sudan'daki Hızlı Destek Kuvvetleri komutanlarına yaptırım kararı
Rusya: Ukrayna’da sabotaj gruplarının eğitim üssünü vurduk

Rusya: Ukrayna’da sabotaj gruplarının eğitim üssünü vurduk
Almanya yıl sonuna kadar 10 bin Ukraynalı askeri eğitmiş olacak

Almanya yıl sonuna kadar 10 bin Ukraynalı askeri eğitmiş olacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet