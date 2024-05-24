Dolar
32.27
Euro
34.93
Altın
2,341.13
ETH/USDT
3,713.10
BTC/USDT
68,365.00
BIST 100
10,676.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
ABD’nin başkenti Washington’da üniversite öğrencileri Filistin’e destek gösterisi düzenliyor.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD'nin, savaş sonrası Gazze idaresinde "önemli" rol üstlenmeye hazırlandığı öne sürüldü

ABD yönetiminin, "savaş sonrası" Gazze'de oluşturulacak ve "çoğunluğunun Filistinli güçlerden oluşacak" güvenlik biriminin başına ABD'li sivil bir danışmanın atanmasını değerlendirdiği iddia edildi.

Aleyna Çil  | 24.05.2024 - Güncelleme : 24.05.2024
ABD'nin, savaş sonrası Gazze idaresinde "önemli" rol üstlenmeye hazırlandığı öne sürüldü Fotoğraf: Ashraf Amra/AA

Ankara

Politico'nun adı verilmeyen 4 ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, Washington yönetiminin, Gazze'deki İsrail işgali sonlandıktan sonra, başına "Filistin veya bir Arap ülkesi vatandaşlığına sahip birlik komutanı" ile yetki alanına henüz karar verilmeyen ABD'li sivil danışman atanacağı bir güvenlik gücü birliği kurmayı planladığı ileri sürüldü.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Dışişleri Bakanlığı ve Beyaz Saray'da yapılan özel görüşmelerde, "ABD'nin bölgenin geleceğini belirlediği izlenimini vermemek" amacıyla atanacak sivil danışmanın Gazze'de değil Sina veya Ürdün'den çalışmasının planlandığı ortaya atıldı.

İddia sahibi 4 yetkili, konuya ilişkin gizli belgelerin yönetim içerisinde aylardır tartışıldığını ve birliğin başına atanacak sivil danışmanın, bölgenin kaosa sürüklenmemesi için "önemli rol üstleneceğini" savundu.

İddialar, Politico'nun martta sızdırdığı gizli belgelere benzerlik gösteriyor

Martta sızdırılan ve Politico tarafından yayımlanan gizli belgelere göre, ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in saldırıları sonlandıktan sonra bölgede "Gazze Geçici Güvenlik Misyonu" (TSMG) adı altında silahlı bir birlik oluşturulmasını önermişti.

"İsrail askeri harekatına destek veren ABD'nin, Filistin halkının tepkisini çekmemesi için misyonun ABD komutasında olmaması gerektiği" vurgulanarak yaklaşık 2 bin Filistinli ve 1000 Arap ülkesi askerinden oluşması planlanan TSMG'nin başına Mısır, Filistin veya İsrail'den "uygun bir kıdemli memur" atanması öngörülmüştü.

İsrail ile koordinasyonu sağlamak üzere ABD'li bir sivil danışmanın TSMG'nin "Genel Direktör"ü olarak atanacağı kaydedilerek, ABD'nin Gazze'ye birlik göndermeyeceği fakat Gazze'deki silahlı direnişlere ilişkin istihbarat sağlanacağının altı çizilmişti.

Buna göre, TSMG'nin "kilit insani yardım merkezleriyle sınırlı küçük bir sorumluluk alanı" ile göreve başlaması ve "kademeli olarak genişlemesi" tasarlanmıştı.

Konu hakkında açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, "genellikle bakanlığın herhangi bir konu üzerine görüşünü yansıtmayan sızdırıldığı iddia edilen belgeler hakkında yorum yapmayacağını" ifade etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler Vakfı Kitap ve Kültür Günleri etkinlik alanını ziyaret etti
"Bataklık Operasyonu" davasında karar açıklandı
Erzincan'da altın madeni sahasındaki heyelana ilişkin bilirkişi raporu tamamlandı
Van YYÜ'de akademisyen ve öğrenciler Filistin için "sessiz yürüyüş" eylemlerini sürdürdü
Bakan Yerlikaya, 6 Şubat depreminden etkilenen 11 ilin milletvekilleriyle AFAD'da bir araya geldi

Benzer haberler

ABD'nin, savaş sonrası Gazze idaresinde "önemli" rol üstlenmeye hazırlandığı öne sürüldü

ABD'nin, savaş sonrası Gazze idaresinde "önemli" rol üstlenmeye hazırlandığı öne sürüldü

Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, askeri saldırılarını ve tüm eylemleri derhal durdurmalıdır

Eski İtalyan milletvekili, Temsilciler Meclisi'nin balkonuna Filistin bayrakları astı

Gazze'deki Aksa Şehitleri Hastanesi: Yakıtın tükenmesi nedeniyle 1200 hasta ölümle karşı karşıya

Gazze'deki Aksa Şehitleri Hastanesi: Yakıtın tükenmesi nedeniyle 1200 hasta ölümle karşı karşıya
Gazze'de 230 günde, 77 bin ton patlayıcı kullanıldı, 87 bin konut tamamen yıkıldı

Gazze'de 230 günde, 77 bin ton patlayıcı kullanıldı, 87 bin konut tamamen yıkıldı
İsrail, ordunun Refah'ta bir BM çalışanını "yanlışlıkla" öldürdüğünü kabul etti

İsrail, ordunun Refah'ta bir BM çalışanını "yanlışlıkla" öldürdüğünü kabul etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet