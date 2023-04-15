Dolar
19.36
Euro
21.29
Altın
2,004.15
ETH/USDT
2,104.20
BTC/USDT
30,454.00
BIST 100
5,092.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici konuşuyor İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşuyor
logo
Dünya

ABD'nin Montana eyaletinde TikTok'un tamamen yasaklanması gündemde

ABD'nin Montana eyaletinde Çinli sosyal medya platformu TikTok uygulamasının tamamen yasaklanmasını öngören yasa tasarısı kabul edildi.

Tuğçenur Akgün  | 15.04.2023 - Güncelleme : 15.04.2023
ABD'nin Montana eyaletinde TikTok'un tamamen yasaklanması gündemde

New York

Montana eyalet meclisinde milletvekilleri, TikTok'un eyalet genelinde kullanımının tamamen yasaklanmasını öngören yasa tasarısını oyladı.

Tasarı, 43 "hayır" oyuna karşı 54 "evet" oyuyla meclisten geçerek Cumhuriyetçi Vali Greg Gianforte'un masasına gitti.

Gianforte'un tasarıyı onaylaması halinde Montana, ABD'de TikTok'un tamamen yasaklandığı ilk eyalet olacak.

Montana'da geçen yıl TikTok'un devlet cihazlarında kullanılması yasaklanmıştı.

ABD'de TikTok ile ilgili endişeler

ABD Senatosu, 15 Aralık 2022'de "ulusal güvenlik endişeleri" nedeniyle federal hükümet çalışanlarının devlete ait cihazlara TikTok indirmesini yasaklayan tasarıyı oy birliğiyle kabul etmişti. Temsilciler Meclisi de 28 Aralık 2022'de üyeleri ve çalışanlarının kullandığı resmi cihazlara TikTok uygulamasının indirilmesine ve kullanımına yasak getirmişti.

Beyaz Saray, Savunma Bakanlığı, İç Güvenlik Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı da dahil olmak üzere birçok devlet kurumu, Kongrede yapılan oylamayı beklemeden TikTok'u yasaklamıştı.

Montana, Maryland, Nebraska, Güney Carolina, Güney Dakota, Indiana ve Texas da dahil olmak üzere birçok eyalette de TikTok kullanımını yasaklayan benzer yasalar çıkarılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
SOLOTÜRK'ün ilk uçuşunun ardından 12 yıl geçti
TCG Anadolu gemisi, vatandaşın ziyaretine açılacak
YSK kararları Resmi Gazete'de
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Ülkemize bahar çoktan geldi, artık yaz zamanı

Benzer haberler

ABD'nin Montana eyaletinde TikTok'un tamamen yasaklanması gündemde

ABD'nin Montana eyaletinde TikTok'un tamamen yasaklanması gündemde

BM, Sudan'daki çatışmaları şiddetle kınadı

Rusya: Türkiye-Suriye ilişkilerinin iyileşmesi, bölgedeki durumu değiştirecek

MotoGP'de heyecan ABD'de sürecek

MotoGP'de heyecan ABD'de sürecek
Pentagon'dan "YPG/PKK elebaşına Irak'ta eşlik eden ABD askerleri" sorusuna net yanıt yok

Pentagon'dan "YPG/PKK elebaşına Irak'ta eşlik eden ABD askerleri" sorusuna net yanıt yok
ABD'de askeri belgeleri sızdıran ulusal muhafız gözaltına alındı

ABD'de askeri belgeleri sızdıran ulusal muhafız gözaltına alındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet