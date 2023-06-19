Dolar
23.62
Euro
25.78
Altın
1,950.35
ETH/USDT
1,721.10
BTC/USDT
26,531.00
BIST 100
5,269.31
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'nin Mississippi eyaletindeki kasırgalarda 1 kişi öldü, 20'den fazla kişi yaralandı

ABD'nin Mississippi eyaletinde meydana gelen kasırgalarda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 20'den fazla kişinin de yaralandığı bildirildi.

Mücahit Oktay  | 19.06.2023 - Güncelleme : 19.06.2023
ABD'nin Mississippi eyaletindeki kasırgalarda 1 kişi öldü, 20'den fazla kişi yaralandı

New York

Mississippi Acil Durum Yönetimi Ajansınca (MEMA) yapılan açıklamada, eyalette dün ve bugün yıkıma yol açan şiddetli fırtınalarda, "bir kişinin öldüğü ve yaklaşık iki düzine kişinin yaralandığı" belirtildi.

Jasper ilçesi yetkilileri, eyaletin orta bölümünde doğal afet nedeniyle "49 binden fazla kişinin elektriksiz kaldığını" aktardı.

Eyaletin bazı bölgelerinde, yüksek sıcaklıkların ardından oluşan dolu ve hortum nedeniyle büyük hasar meydana geldi.

Mississippi Valisi Tate Reevesv, Twitter'dan, kasırgaların en çok Jasper ve Rankin ilçelerinde etkili olduğunu, arama kurtarma ve hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

Tate, "kopan elektrik kabloları nedeniyle" bölgeye seyahatlerin tehlikeli hale geldiğini ve "kapanan yollar nedeniyle ulaşımın zorlaştığını" kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
FETÖ'nün sözde "yöneticisi" Zekeriye Cerit tutuklandı
'Kiralarla mücadelemizin ivmesini artırarak, etkisini genişleterek devam ettireceğiz'
Adalet Bakanlığı kira artışına yüzde 25 sınırı konusunda çalışıyor
Bakan Özhaseki'den, deprem bölgesine ilişkin "yerinde dönüşüm" vurgusu
Düzce'de sağanak taşkına neden oldu

Benzer haberler

ABD'nin Mississippi eyaletindeki kasırgalarda 1 kişi öldü, 20'den fazla kişi yaralandı

ABD'nin Mississippi eyaletindeki kasırgalarda 1 kişi öldü, 20'den fazla kişi yaralandı

ABD ve Çin uluslararası sınamalarla mücadele için birlikte hareket etmede mutabık

Araştırmacılar Huntington hastalığının beyindeki oluşum sürecine yönelik bulgular elde etti

Çin Devlet Başkanı Şi'den ABD'ye, "dünya ikimize yetecek kadar büyük" mesajı

Çin Devlet Başkanı Şi'den ABD'ye, "dünya ikimize yetecek kadar büyük" mesajı
ABD ve Çin Dışişleri Bakanları Pekin'de görüştü

ABD ve Çin Dışişleri Bakanları Pekin'de görüştü
Pence, Trump'ın yargılanmasının ABD ile ilgili dünyaya "korkunç bir mesaj" verdiğini söyledi

Pence, Trump'ın yargılanmasının ABD ile ilgili dünyaya "korkunç bir mesaj" verdiğini söyledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet