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Dünya

ABD'nin Milwaukee kentinde NBA play-off karşılaşmasının ardından silahlı saldırı

ABD'nin Wisconsin eyaletine bağlı Milwaukee kentinde Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off müsabakalarının ardından düzenlenen iki silahlı saldırıda 20 kişi yaralandı.

Büşra Selvi Öğütcen, Betül Yürük   | 14.05.2022
ABD'nin Milwaukee kentinde NBA play-off karşılaşmasının ardından silahlı saldırı

Ankara/New York

Milwaukee İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, NBA play-off karşılaşmalarının yapıldığı Milwaukee'nin Deer bölgesindeki bir eğlence mekanının önünde çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Deer'deki kavganın ardından düzenlenen silahlı saldırıda görgü tanıkları, 6 ila 8 el ateş edildiğini aktardı.

İlk saldırıda 3 kişinin yaralandığını açıklayan yetkililer, ikinci saldırının ardından yaralı sayısının 20'ye çıktığını açıkladı.

Saldırıyla ilgili 29 yaşındaki bir erkek gözaltına alındı.

Saldırı, Boston Celtics'in Milwaukee Bucks'ı 108-95 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından düzenlendi.

Milwaukee Emniyeti saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.

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