Spor

Jorge Garbajosa, NBA Avrupa'nın "Külkedisi hikayelerine" olanak sağlayacağını vurguladı

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Avrupa Başkanı Jorge Garbajosa, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ile FIBA'nın Avrupa'da ortaklaşa kurmayı planladığı lig projesinin takımlar için "Külkedisi hikayelerine" olanak sağlayacağını söyledi.

Mutlu Demirtaştan  | 25.11.2025 - Güncelleme : 25.11.2025
Jorge Garbajosa, NBA Avrupa'nın "Külkedisi hikayelerine" olanak sağlayacağını vurguladı

İstanbul

Garbajosa, İspanya'nın başkenti Madrid'de katıldığı bir etkinlikte NBA Avrupa projesiyle ilgili basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Avrupa Ligi Üst Yöneticisi (CEO) Paulius Motiejunas'ın NBA Avrupa projesinin "kafa karışıklığı yarattığı" yönündeki sözlerini değerlendiren Garbajosa, "Paulius ile kişisel olarak çok iyi bir ilişkim var ve görüşlerine saygı duyuyorum. 2000 yılında Avrupa Ligi kurulduğunda belki FIBA da benzer şeyler düşünmüştür fakat tutarlı olmak gerekiyor. Serbest bir pazar diyorsak bu herkes için serbest pazar anlamına gelir. 'Senin tekelin geçersiz ama benimki geçerli.' diyemeyiz." ifadelerini kullandı.

Kulüpler ve ulusal liglerin sürdürülebilirliği konusunun önemine değinen Garbajosa, "Avrupa basketbolunda bir 'Külkedisi hikayesi' yaşanamamasından endişeliyim. Premier Lig'i kazanıp Şampiyonlar Ligi'ne giden Leicester City gibi bir örnek bizde olamıyordu. Şimdi olacak. Lisanslı olanlar dışında bir takım İspanya, İtalya, Almanya veya Türkiye ligini kazanırsa bu yeni organizasyonda yer alma şansı elde edecek. Takımların en az yüzde 20-30’u sportif başarıyla bu turnuvaya katılacak ve gelirlerden adil pay alacak. Açık rekabet olacak. Bence bu projenin en büyük kazananı ulusal ligler olacak çünkü potansiyelleri ilk kez gerçek anlamda karşılık bulacak." şeklinde konuştu.

"Avrupa'da her zamankinden daha açık bir turnuva sisteminden bahsediyoruz"

Garbajosa, NBA Avrupa projesinin Avrupa basketbolunun sonunu getireceği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

NBA yönetiminin Avrupa sporunun temel ilkelerine saygı göstereceğini garanti ettiğini anlatan Garbajosa, şunları kaydetti:

"Avrupa basketbolunun sonu geleceğine dair yorumlar duyuyorsunuz ama aslında Avrupa’da her zamankinden daha açık bir turnuva sisteminden bahsediyoruz. Basketbol Şampiyonlar Ligi’nden ve ulusal liglerden takımların erişim hakkı olacak. Bu da Atlantik’in öte tarafından gelen dostlarımızın, Avrupa spor ilkelerini burada bazı kişilerden daha iyi anladığını gösteriyor. Avrupa ve dünya basketbolunun en üst otoritesi olarak FIBA, basketbolun ortak çıkarlarını korur. Bu nedenle Avrupa Ligi dahil herkesi diyalog masasına davet etmeyi sürdürüyoruz. Her zaman kolay olmasa da birleşmek ve uzlaşma bulmak bizim görevimiz."

Jorge Garbajosa, Avrupa Ligi'nin karlı bir organizasyon olup olmadığıyla ilgili soruya, "Avrupa Ligi'nin karlı olup olmadığını bilmiyorum fakat bildiğim şey şu ki; katılan kulüpler denk bütçe yapamıyor. Bu bilgi, kendilerinin açıkladığı finansal verilerden geliyor." cevabını verdi.

Takvimdeki maç yoğunluğu konusunda FIBA'nın yaklaşımının farklı olduğunu da vurgulayan Garbajosa, "Bazıları maç sayısını artırmaya devam ederken FIBA tam tersini yapıyor. Biz oyuncuları merkeze koyuyoruz. Sağlıkları ve iyi olmalarıyla ilgileniyoruz. Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası veya olimpiyatlarda altın madalya kazanmak için oynanması gereken maç sayısını azalttık." değerlendirmesinde bulundu.

