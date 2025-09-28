Dolar
Dünya

ABD'nin Michigan eyaletinde kilisede düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

ABD'nin Michigan eyaletindeki bir kilisede pazar ayini sırasında düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Ecem Şahinli Ögüç  | 28.09.2025 - Güncelleme : 28.09.2025
ABD'nin Michigan eyaletinde kilisede düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Michigan

Michigan polisi, Grand Blanc kentindeki bir kilisede pazar ayini sırasında silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Polis, 40 yaşlarındaki bir saldırganın aracıyla kilisenin kapısına geldiğini, ardından ayine katılanlara ateş açtığını ifade etti.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 9 kişinin yaralandığını açıklayan polis, ayrıca saldırının ardından kilisede çıkan yangın nedeniyle ölü ve yaralı sayısının artabileceğini kaydetti.

Yerel basında yer alan haberlere göre saldırgan, polisle girdiği çatışmada öldürüldü.

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, polis yangın ve saldırının nedenini henüz belirleyemediklerini bildirdi.

