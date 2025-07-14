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Dünya

ABD'nin Massachusetts eyaletinde bir bakımevinde çıkan yangında 9 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Massachusetts eyaletinde bir bakımevinde çıkan yangın sonucu 9 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Aynur Şeyma Asan  | 14.07.2025 - Güncelleme : 14.07.2025
ABD'nin Massachusetts eyaletinde bir bakımevinde çıkan yangında 9 kişi hayatını kaybetti

Fall River

Massachusetts İtfaiye Biriminden yapılan açıklamada, eyaletin Fall River bölgesindeki bir bakımevinde yerel saatle 22.00 sularında yangın çıktığı belirtildi.

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Açıklamada, yaklaşık 70 kişinin yaşadığı tesiste çıkan yangının itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldüğü ancak 9 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

Yangından kurtarılan bazı tesis sakinlerinin hastaneye kaldırıldığı, 5 itfaiyecinin de hafif yaralandığı kaydedildi.

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