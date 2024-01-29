Dolar
30.35
Euro
32.84
Altın
2,026.32
ETH/USDT
2,273.10
BTC/USDT
42,305.00
BIST 100
8,481.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tiran’da Arnavut mevkidaşı İgli Hasani ile ortak basın toplantısı düzenliyor
logo
Dünya

ABD'nin Los Angeles kentinden Hawaii'ye giden yolcu uçağının sert iniş yapması sonucu 6 kişi yaralandı

ABD'nin Los Angeles kentinden Hawaii'ye giden yolcu uçağının sert iniş yapması nedeniyle 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ecem Şahinli Ögüç  | 29.01.2024 - Güncelleme : 29.01.2024
ABD'nin Los Angeles kentinden Hawaii'ye giden yolcu uçağının sert iniş yapması sonucu 6 kişi yaralandı

Ankara

CNN'in haberine göre, American Airlines'ın 271 sefer sayılı Los Angeles-Hawaii uçuşunda iniş sırasında henüz belirlenemeyen nedenle sorun yaşandı.

Hawaii'deki Kahului Havalimanı'na, içinde 167 yolcu ve 7 kişilik mürettebat bulunan uçağın sert iniş yapması sonucu 1 yolcu ve 5 uçuş görevlisi yaralandı.

Yaralanan 6 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Hava yolu şirketinden yapılan açıklamada, uçağın tedbir amaçlı kullanım dışı bırakıldığı belirtildi.

ABD Federal Havacılık İdaresinin (FAA) internet sitesinde yer alan açıklamada, uçağın sert iniş yapmasının nedeninin inceleneceği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yurdun batı kesimleri ve Doğu Akdeniz'de fırtına uyarısı
Alanya'da kar nedeniyle yayla yolunda mahsur kalan 33 kişi kurtarıldı
Gençlik ve Spor Bakanlığının Antalya'daki tematik kış kampı başladı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bahreyn'de ziyaretlerde bulundu
Çanakkale'de yarınki Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri iptal edildi

Benzer haberler

ABD'nin Los Angeles kentinden Hawaii'ye giden yolcu uçağının sert iniş yapması sonucu 6 kişi yaralandı

ABD'nin Los Angeles kentinden Hawaii'ye giden yolcu uçağının sert iniş yapması sonucu 6 kişi yaralandı

Husiler, Aden Körfezi'nde ABD'ye ait bir gemiyi hedef aldıklarını duyurdu

ABD'nin Suriye-Irak-Ürdün üçgeninde vurulan stratejik konuşlanması: Kule 22

Ürdün'de ABD güçlerine yapılan insansız hava aracı saldırısında 3 ABD askeri öldü

Ürdün'de ABD güçlerine yapılan insansız hava aracı saldırısında 3 ABD askeri öldü
ABD-Meksika Savaşı'ndan İç Savaş'a, düzensiz göçmen problemiyle gündeme gelen Texas

ABD-Meksika Savaşı'ndan İç Savaş'a, düzensiz göçmen problemiyle gündeme gelen Texas
Dünyanın en büyük yolcu gemisi "Icon of the Seas" ABD'deki Miami Limanı'ndan yola çıktı

Dünyanın en büyük yolcu gemisi "Icon of the Seas" ABD'deki Miami Limanı'ndan yola çıktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet