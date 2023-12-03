ABD'nin Los Angeles kentinde çocuklar yüzlerce kişiyi Filistin'e destek için buluşturdu
ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles kentinde çocukların önderliğinde çok sayıda kişi Filistin'e destek gösterisi için bir araya geldi.
Ankara
Los Angeles Daily News'un haberine göre, Filistin Gençlik Hareketi tarafından organize edilen gösteri için bir araya gelen yüzlerce kişi, federal yönetim binasına yürümeden önce Los Angeles Belediyesi önünde toplandı.
Çocukların önderliğinde yürüyen göstericiler, ellerinde Filistin bayrakları ve pankartlarla Filistin'e destek mesajı verdi.
Destek gösterisinde kimsenin gözaltına alınmadığı bilgisi verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.