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Dünya

ABD'nin kuzey hattında 3 gün sürecek kar fırtınası etkili olacak

ABD'nin batı yakasından gelen sert rüzgar ve kar yağışlarının, bugünden itibaren 3 gün boyunca doğuda Atlas Okyanusuna kadar uzanan bir hatta etkili olacağı bildirildi.

Mücahit Oktay   | 22.02.2023
ABD'nin kuzey hattında 3 gün sürecek kar fırtınası etkili olacak

New York

Ulusal Hava Durumu Servisinden (NWS) yapılan açıklamaya göre, ülkenin en batısındaki California eyaletinden kuzeydoğu ucundaki Main'e kadar uzanan kuzey şeridi 3 gün sürecek tehlikeli kar yağışı ve şiddetli rüzgarların tehdidi altında kalacak.

Söz konusu bölgede seyahat koşulları kötüleşecek, dondurucu soğuk, kar ve buzlanma gibi tehlikeli koşullar 29 eyalette 65 milyondan fazla insanı etkileyecek.

ABD'nin Kanada sınırındaki Minnesota eyaletinde kar kalınlığının 3 gün içinde 60 santimetreyi aşması ve son 30 yılın zirvesine çıkması bekleniyor.

1000'den fazla uçuş iptal edildi

FlightAware izleme sitesine göre, ABD'de bugün, iç ve uluslararası hatlarda yapılması planlanan 1070'ten fazla uçuş iptal edildi, 999 uçuşta da gecikme rapor edildi.

İptaller en fazla Minneapolis, Denver, Detroit ve Chicago destinasyonlarıyla bağlantılı uçuşlarda oldu.

Elektrik kesintilerini takip eden Poweroutage sitesine göre ise California'da şiddetli fırtınalar nedeniyle elektrik hatları devrildi ve 100 binden fazla müşteri elektriksiz kaldı.

Öte yandan, mart ayına yaklaşılırken ABD'nin başkenti Washington DC ve altında kalan hatta ılıman kış şartları yaşanmaya devam ediyor.

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