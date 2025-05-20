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Dünya

ABD'nin Kentucky ve Missouri eyaletlerinde fırtına nedeniyle ölenlerin sayısı 29'a çıktı

ABD'nin Kentucky ile Missouri eyaletlerinde etkisini gösteren fırtına ve kasırga sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a yükseldi.

Ecem Şahinli Ögüç  | 20.05.2025 - Güncelleme : 20.05.2025
ABD'nin Kentucky ve Missouri eyaletlerinde fırtına nedeniyle ölenlerin sayısı 29'a çıktı Fotoğraf: Arşiv/AA

Ankara

CBS News kanalının haberine göre, ABD'nin orta kesiminde olumsuz hava koşulları etkisini sürdürüyor.

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Kentucky ve Missouri eyaletlerinde şiddetli fırtına ve kasırga nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 29'a çıktı.

Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) yetkilileri, ülkenin farklı kesimlerinde "tehlikeli hava olaylarına" karşı uyardı.

Ülkenin orta kesimlerinde şiddetli fırtınanın etkisini sürdüreceği belirten yetkililer, ilerleyen günlerde beyzbol topu büyüklüğünde dolu yağışı gibi aşırı hava olayları yaşanacağı uyarısında bulundu.

Öte yandan, yetkililer, ülkenin güney kesiminde aşırı sıcakların etkili olacağını ifade etti.

Şiddetli fırtına ve kasırga nedeniyle Kentucky'de 14, Missouri'de 7 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

Yetkililer, olumsuz hava olaylarının bölgedeki evlerde hasara yol açtığını, yaralıların ise hastanelere kaldırıldığını kaydetmişti.

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