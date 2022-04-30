Dolar
14.85
Euro
15.66
Altın
1,897.25
ETH/USDT
2,814.90
BTC/USDT
38,576.00
BIST 100
2,430.55
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'nin Kansas eyaletini vuran hortumda 100'e yakın bina hasar gördü

ABD’nin Kansas eyaletinde meydana gelen hortumda 100'e yakın binanın zarar gördüğü ve en az 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

Islam Doğru   | 30.04.2022
ABD'nin Kansas eyaletini vuran hortumda 100'e yakın bina hasar gördü

New York

Andover İtfaiye Şefi Char Russell, düzenlediği basın toplantısında, eyaletin güneydoğusundaki 15 bin nüfuslu Andover yerleşkesinde dün gece oluşan hortumda bir düzineden fazla evin tamamen yıkıldığını, 100’e yakın binanın hasar gördüğünü söyledi.

İtfaiye şefi, hortumda biri ağır yaralanan 3 kişinin hastaneye kaldırıldığını, bölgede yaklaşık 6 bin 500 kişinin de elektriksiz kaldığını aktardı.

Hortumun yol açtığı zarardan toparlanmanın yıllar alacağını kaydeden Russel, "Maalesef bunu daha önce yaşadık." diye konuştu.

26 Nisan 1991'de Andover'ı vuran 5'inci kategorideki kasırgada 17 kişi hayatını kaybetmişti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 günlük vaka sayılarının haziranda 1000'in altına düşmesi bekleniyor
Şanghay'da karantina bölgeleri dışında 'sıfır vaka' bildirildi
Türkiye'de 1924 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 9 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 2 bin 256 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 15 kişi hayatını kaybetti
Moderna, 6 yaş altı çocuklara Kovid-19 aşısı için acil onay istedi

Benzer haberler

ABD'nin Kansas eyaletini vuran hortumda 100'e yakın bina hasar gördü

ABD'nin Kansas eyaletini vuran hortumda 100'e yakın bina hasar gördü

Antalya'da hortum seralara zarar verdi