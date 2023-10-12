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Dünya

ABD'nin Georgia eyaletindeki havalimanında bıçaklı saldırı: 3 kişi yaralandı

ABD'nin Georgia eyaletinin başkenti Atlanta'daki Hartsfield-Jackson Atlanta Uluslararası Havalimanı'nda, bir kadının bıçaklı saldırısı sonucu 3 kişi yaralandı.

Ayşe İrem Tiryaki  | 12.10.2023 - Güncelleme : 12.10.2023
ABD'nin Georgia eyaletindeki havalimanında bıçaklı saldırı: 3 kişi yaralandı

Ankara

Atlanta Polis Departmanından yapılan açıklamaya göre, Atlanta Uluslararası Havalimanı'nda bir kadın, aralarında polis memuru ve taksicinin de bulunduğu 3 kişiyi bıçakladı.

Saldırgan gözaltına alınırken, yaralıların durumunun kritik olmadığı belirtildi.

Saldırının nedenine ilişkin soruşturma devam ediyor.

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