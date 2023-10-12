ABD'nin Georgia eyaletindeki havalimanında bıçaklı saldırı: 3 kişi yaralandı
ABD'nin Georgia eyaletinin başkenti Atlanta'daki Hartsfield-Jackson Atlanta Uluslararası Havalimanı'nda, bir kadının bıçaklı saldırısı sonucu 3 kişi yaralandı.
Ankara
Atlanta Polis Departmanından yapılan açıklamaya göre, Atlanta Uluslararası Havalimanı'nda bir kadın, aralarında polis memuru ve taksicinin de bulunduğu 3 kişiyi bıçakladı.
Saldırgan gözaltına alınırken, yaralıların durumunun kritik olmadığı belirtildi.
Saldırının nedenine ilişkin soruşturma devam ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.