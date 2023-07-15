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Dünya

ABD'nin Georgia eyaletinde silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü

ABD'nin Georgia eyaletinde silahlı saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti.

Salih Okuroğlu  | 15.07.2023 - Güncelleme : 15.07.2023
ABD'nin Georgia eyaletinde silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü

Hampton

Eyaletin Henry bölgesi yetkililerinden yapılan açıklamada, polisin, başkent Atlanta'nın güneyindeki Hampton kentinde meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin soruşturma başlattığı bildirildi.

Bölge yönetiminin sözcüsü Melissa Robinson, basına verdiği demeçte, saldırıda 4 kişinin öldüğünü ve zanlının henüz bulunamadığını açıkladı.

Georgia Soruşturma Bürosu sözcüsü Nelly Miles ise kendilerinden yardım istenmesi dışında olay hakkında bilgi sahibi olmadıklarını söyledi.

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