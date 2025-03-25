ABD'nin doğusundaki orman yangınlarını, kuraklık ve Helene Kasırgası'nda devrilen ağaçlar tetikledi
ABD'nin doğusunda yer alan South ve North Carolina eyaletlerinde çıkan orman yangınlarına, bölgedeki kuraklığın ve Helene Kasırgası'nın devirdiği ağaçların neden olduğu bildirildi.
New York
North Carolina Orman Hizmetleri tarafından, kuraklık ve Helene Kasırgası nedeniyle devrilen ağaçların, iki eyalette birden devam eden orman yangınlarını "tetiklediği" belirtildi.
Orman hizmetleri yetkililerine göre, yangınlar nedeniyle, North Carolina eyaletinin Charlotte kentinin yaklaşık 130 kilometre batısında yer alan 165 civarındaki mülk sakini için zorunlu tahliye emri verildi.
Yetkililer, bu bölgede çıkan 3 ayrı yangında 23 kilometrekare alanın küle döndüğü, pazartesi gecesi itibarıyla yangınlardan ikisinin hala kontrol altına alınamadığı bilgilerini paylaştı.
South Carolina Ormancılık Komisyonunun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Table Rock Eyalet Parkı ve civarında çıkan iki yangında şimdiye kadar yaklaşık 6 kilometrekare alanın zarar gördüğü ve söz konusu yangınların henüz kontrol altına alınamadığı aktarıldı.
Komisyon yetkilileri, henüz bir can kaybının olmadığı yangınlar nedeniyle yaklaşık 100 ev için tahliye emri verildiğini belirtti.
Kuzey Carolina Eyalet Üniversitesi'nden Prof. Dr. Robert Scheller, geçen yıl Helene Kasırgası esnasında yıkılan milyonlarca ağacın kuru hava nedeniyle "adeta bir yakıta dönüştüğünü", South ve North Carolina eyaletlerinde uzun ve aktif bir yangın sezonunu tetiklediğini kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.