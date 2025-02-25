Dolar
36.44
Euro
38.33
Altın
2,913.10
ETH/USDT
2,500.20
BTC/USDT
88,769.00
BIST 100
9,451.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'nin Chicago kentine inen bir yolcu uçağı, özel bir jet ile burun buruna geldi

ABD'nin Chicago kentinde bir yolcu uçağı, pistte özel bir jetle burun buruna gelerek kazadan kıl payı kurtuldu.

Damla Delialioğlu, Irmak Akcan  | 25.02.2025 - Güncelleme : 25.02.2025
ABD'nin Chicago kentine inen bir yolcu uçağı, özel bir jet ile burun buruna geldi

Ankara

CNN'in haberine göre, Chicago'da iniş yapmak üzere olan Southwest Havayolları'na ait yolcu uçağı, pistte daha önce iniş yapmış özel bir jetle burun buruna geldi.

Pisti pas geçmesiyle kazadan kıl payı kurtulan yolcu uçağı, daha sonra Chicago Midway Uluslararası Havalimanı'na indi.

United Havayolları'na ait yolcu uçağı acil iniş yaptı

New York Post'un (NYP) haberine göre, yerel saatle 06.00 sularında New Jersey eyaletindeki Newark Liberty Havalimanı'ndan kalkan United Havayolları'na ait Boeing 757-200 tipi yolcu uçağının Las Vegas kentine inmesi planlandı.

176 yolcu ile 6 mürettebatın bulunduğu uçak, havada 1 saat kaldıktan sonra mekanik arızadan dolayı kalkış yaptığı havalimanına geri dönerek acil iniş yaptı.

Olayda yaralanan olmadı.

Aynı gün içinde benzer bir olay

ABD'nin Georgia eyaletinde, Delta Havayolları'na ait uçağın kabininin dumanla kaplanması üzerine yolcular tahliye edilmişti.

ABD Federal Havacılık İdaresinden (FAA) yapılan açıklamada, Delta Hava Yolları'na ait Boeing 717 tipi yolcu uçağının, Atlanta Hartsfield-Jackson Uluslararası Havalimanı'ndan kalktıktan sonra kabin içinde görülen "pus veya duman" nedeniyle havalimanına geri döndüğü belirtilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanı Altun, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev ile görüştü
AK Parti Gençlik Kolları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a basketbol topu hediye etti
Ankara'da yapımı tamamlanan sosyal konutlar hak sahiplerine temsil ediliyor
Hatay Dörtyol'da deprem konutlarının yapımı sürüyor
YÖK Başkanı Özvar, "Türkiye Üniversite Deneyim Araştırması" programında konuştu

Benzer haberler

Beyaz Saray: Trump, Zelenskiy'nin kıymetli madenler anlaşmasını imzalamasını bekliyor

Beyaz Saray: Trump, Zelenskiy'nin kıymetli madenler anlaşmasını imzalamasını bekliyor

ABD'nin Chicago kentine inen bir yolcu uçağı, özel bir jet ile burun buruna geldi

Beyaz Saray: Gazze'de ateşkesin devam ettiğini görmek istiyoruz

İngiltere Başbakanı Starmer, bu hafta sonu Ukrayna konulu zirveye ev sahipliği yapacak

İngiltere Başbakanı Starmer, bu hafta sonu Ukrayna konulu zirveye ev sahipliği yapacak
İngiltere, savunma harcamalarını 2027'ye kadar yüzde 2,5'e çıkaracağını duyurdu

İngiltere, savunma harcamalarını 2027'ye kadar yüzde 2,5'e çıkaracağını duyurdu
AB çelik sektörünü korumayı planlıyor

AB çelik sektörünü korumayı planlıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet