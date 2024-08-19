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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD'nin Chicago kentinde yürüyüş yapan yüzlerce kişi, Harris'e "Gazze'deki savaşa son" mesajı gönderdi

ABD'nin Chicago kentinde yüzlerce kişinin katılımıyla "Gazze'deki savaşa son" sloganıyla yürüyüş düzenlendi.

Lejla Biogradlija  | 19.08.2024 - Güncelleme : 19.08.2024
ABD'nin Chicago kentinde yürüyüş yapan yüzlerce kişi, Harris'e "Gazze'deki savaşa son" mesajı gönderdi

Ankara

Chicago merkezli WTTW'nin haberine göre, Michigan Bulvarı'nda toplanan kalabalık, Başkan Yardımcısı ve 5 Kasım'da düzenlenecek seçimlerde Demokratların adayı Kamala Harris ile Demokrat Partiye İsrail'in saldırılarının sürdüğü Gazze'deki savaşa son verilmesi mesajı gönderdi.

"Özgür Gazze" yazılı dövizler taşıyan katılımcılar, Harris'e Gazzelilerin korunması için daha fazla adım atması çağrısında bulundu.

Yürüyüşe 7 yaşındaki oğluyla katılan Andy Clarno, "Filistin özgür olmalı." ifadesini kullandı.

Olaysız sona eren yürüyüşte katılımcılar, "Özgür Filistin" sloganları attı.

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