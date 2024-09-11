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Dünya

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Greenfield'den, Eygi'nin İsrail askerlerince öldürülmesine tepki

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerleri tarafından "sebepsiz ve haksız" yere öldürülmesine tepki gösterdi.

Şerife Çetin  | 11.09.2024 - Güncelleme : 11.09.2024
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Greenfield'den, Eygi'nin İsrail askerlerince öldürülmesine tepki Fotoğraf: Fatih Aktaş/AA

New York

Greenfield, Eygi'nin öldürülmesine ilişkin sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.

"Amerikan vatandaşı Eygi sebepsiz ve haksız yere öldürüldü." ifadesini kullanan Greenfield, "Kimse protestoya katıldığı ve sesini duyurmak istediği için hayatını kaybetmemeli." ifadesine yer verdi.

Greenfield, ABD Başkanı Joe Biden'ın açık bir şekilde "tam hesap verilebilirlik" talep ettiğini anımsatarak, "İsrail böyle olayların tekrarlanmaması için daha fazlasını yapmalı." ifadesini kullandı.

Türk-Amerikan vatandaşı 26 yaşındaki Ayşenur Ezgi Eygi, 6 Eylül'de işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen işgal karşıtı gösteride İsrail keskin nişancısı tarafından açılan ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybetmişti.

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