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Dünya

ABD'nin Atlanta şehrinde üzerindeki 5 silahla markete giren kişi korkuya neden oldu

ABD’nin Colorado eyaletinde 10 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının şoku sürerken Georgia eyaleti Atlanta şehrinde, üzerinde silahlarla markete giren kişi paniğe neden oldu.

Islam Doğru   | 25.03.2021
ABD'nin Atlanta şehrinde üzerindeki 5 silahla markete giren kişi korkuya neden oldu Fotoğraf: Vural Elibol/AA

New York

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, üzerinde tüfek ve çelik yelek bulunan kişinin Atlantik İstasyonu'ndaki Publix markette tuvalete girdiğini görenler polis acil hattını aradı.

Olay yerine gelen polis şüpheliyi yakalarken 22 yaşında olduğu belirtilen Rico Marley adındaki kişinin üzerinden 2 uzun namlulu silah, 3 de tabanca çıktı.

Marley’i "dikkatsiz davranma suçlaması" ile gözaltına alan polis, üzerinden çıkan silahlara da el koydu.

Polis, olayla ilgili incelemenin devam ettiğini, Marley'in akıl sağlığı üzerine de değerlendirme yapılacağını kaydetti.

22 Mart’ta Colorado’nun Boulder şehrinde bir markete girip ateş açan Ahmet Alissa adlı 21 yaşındaki silahlı saldırgan 10 kişinin ölümüne neden olmuştu.

16 Mart'ta da Robert Aaron Long adlı 21 yaşındaki zanlı, Atlanta'da 3 ayrı masaj salonuna düzenlediği silahlı saldırıda 6'sı Asya kökenli kadın 8 kişiyi öldürmüştü.

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