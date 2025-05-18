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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD'nin ateşkes için baskı yaptığı öne sürülürken İsrail, kalıcı ateşkesin görüşüldüğünü itiraf etti

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki tüm İsrailli esirlerin serbest kalması, Hamas'ın Gazze'den çıkarılması ve bölgenin silahsızlandırılmasını içeren bir anlaşmaya açık olduğunu savundu.

Faruk Hanedar  | 18.05.2025 - Güncelleme : 18.05.2025
ABD'nin ateşkes için baskı yaptığı öne sürülürken İsrail, kalıcı ateşkesin görüşüldüğünü itiraf etti

Kudüs

ABD'nin Gazze'de ateşkes sağlanması için taraflara baskı yaptığı yönündeki haberler basına yansırken İsrail, Katar'ın başkenti Doha'da kalıcı ateşkes için görüşüldüğünü itiraf etti.

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İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Başbakanlık Ofisi, 2024'ün ilkbahar ve yaz aylarındaki ateşkes görüşmeleri sırasında İsrail müzakere heyetinde yer alan Oren Setter'in daha önce bir ateşkes sağlanabileceği ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun şu anda bile tüm esirlerin dönmesini sağlayacak bir anlaşmaya yanaşmadığı yönündeki ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını iddia etti.

Açıklamada, Setter'in daha önce bir anlaşmaya varılabileceği yönündeki ifadelerinin gerçeği yansıtmadığı ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bir çok kez müzakereleri engellediği yönündeki haberlere karşın Hamas'ın müzakere etmeyi reddettiği ileri sürüldü.

Katar'ın başkenti Doha'da devam eden müzakerelere değinilen açıklamada, İsrail'in gerek ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un ilk teklifi isterse de kalıcı ateşkes sağlanması çerçevesinde olsun, Gazze Şeridi'ndeki tüm İsrailli esirlerin serbest kalması, Hamas'ın Gazze'den çıkarılması ve bölgenin silahsızlandırılmasını içeren bir anlaşmaya açık olduğu savunuldu.

Setter röportajında, Netanyahu hükümetini eleştirerek "Askeri baskı zirvede, siyasi baskı da öyle. Her birkaç ayda bir bu oluyor ve Hamas esnek davranıyor. Bu fırsatı kaçıracaklarından, bir kez daha kısmi bir anlaşmaya gideceklerinden ve esirlerin tamamını getirecek bir anlaşma fırsatını kullanmayacaklarından endişe ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail basını, ABD'nin Gazze'de bir ateşkes sağlanması için taraflara baskı yaptığını kaydetmişti.

Netanyahu hükümetinin müzakere heyetine Witkoff'un orijinal teklifi olan geçici bir ateşkes karşılığında 10 İsrailli esirin serbest bırakılması dışında bir teklifi müzakere etme yetkisi vermediği öne sürülmüştü.

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