Dünya

ABD'nin Alaska eyaletindeki Trump-Putin zirvesi başladı

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Alaska eyaletinde düzenlenen zirve başladı.

Hakan Çopur, Aynur Şeyma Asan  | 15.08.2025 - Güncelleme : 15.08.2025
ABD'nin Alaska eyaletindeki Trump-Putin zirvesi başladı

Washington

Trump ve Putin, ABD'nin Alaska eyaletinin Anchorage kentine ulaştı.

İki lider, uçaktan indikten sonra birbirlerini selamladı ve kırmızı halıda beraber yürüdü.

15.08.2025

Ardından iki lider, havaalanından Trump'ın makam aracıyla toplantının yapılacağı salona gitti.

​​​​​​​Trump ve Putin'in ikili ilişkiler ile Rusya ve Ukrayna arasında olası ateşkesi ele alacakları "Barışın Peşinde" temalı görüşmesi başladı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, görüşmede Trump'a ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un eşlik edeceği bildirildi.

Alaska’da Trump-Putin zirvesi

Tass haber ajansına göre, Putin'e Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov eşlik edecek.

ABD Başkanı Trump, daha önce yaptığı açıklamada, "Ateşkesin hemen bugün olup olmayacağından emin değilim. Ama eğer bugün bir ateşkes olmazsa mutsuz olacağım." demişti.

Trump, Alaska'daki görüşmede Rusya-Ukrayna savaşını durduracak bir formül çıkmaması halinde Rusya'ya yaptırım uygulayacağını yinelemişti.

