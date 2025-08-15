ABD'nin Alaska eyaletindeki Trump-Putin zirvesi başladı
ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Alaska eyaletinde düzenlenen zirve başladı.
Washington
Trump ve Putin, ABD'nin Alaska eyaletinin Anchorage kentine ulaştı.
İki lider, uçaktan indikten sonra birbirlerini selamladı ve kırmızı halıda beraber yürüdü.
Ardından iki lider, havaalanından Trump'ın makam aracıyla toplantının yapılacağı salona gitti.
Trump ve Putin'in ikili ilişkiler ile Rusya ve Ukrayna arasında olası ateşkesi ele alacakları "Barışın Peşinde" temalı görüşmesi başladı.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, görüşmede Trump'a ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un eşlik edeceği bildirildi.
Tass haber ajansına göre, Putin'e Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov eşlik edecek.
ABD Başkanı Trump, daha önce yaptığı açıklamada, "Ateşkesin hemen bugün olup olmayacağından emin değilim. Ama eğer bugün bir ateşkes olmazsa mutsuz olacağım." demişti.
Trump, Alaska'daki görüşmede Rusya-Ukrayna savaşını durduracak bir formül çıkmaması halinde Rusya'ya yaptırım uygulayacağını yinelemişti.