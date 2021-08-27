Dolar
8.35
Euro
9.85
Altın
1,808.10
ETH/USDT
3,227.80
BTC/USDT
48,253.00
BIST 100
1,458.23
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerince resmi törenle karşılanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerince resmi törenle karşılanıyor.
logo
Dünya

ABD'nin Afganistan'dan 14 Ağustos'tan bu yana tahliye ettiği kişi sayısı 105 bine ulaştı

ABD yönetimi, Afganistan'dan tahliye sürecinin başladığı 14 Ağustos'tan bu yana toplam 105 bin kişiyi ülkeden çıkardı.

Dildar Baykan Atalay   | 27.08.2021
ABD'nin Afganistan'dan 14 Ağustos'tan bu yana tahliye ettiği kişi sayısı 105 bine ulaştı

Washington

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre ABD, son 24 saatte Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan yaklaşık 12 bin 500 kişiyi daha tahliye etti.

Son 24 saatte 35 askeri uçuş ile 8 bin 500, 54 koalisyon uçuşuyla 4 bin kişinin tahliye edildiği belirtildi.

Böylece ABD'nin, tahliye operasyonunun başladığı 14 Ağustos'tan bugüne kadar tahliye ettiği kişi sayısının 105 bine ulaştığı ifade edildi.

Öte yandan, temmuz sonundan bu yana Afganistan'dan tahliye edilen kişi sayısının da 110 bin 600'e ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bazı ülkelerin Kovid-19 vaka sayılarında artış devam ediyor
'TURKOVAC' aşısı geliştirildiği Erciyes Üniversitesinde gönüllülere uygulanıyor
İsrail'de Kovid-19 salgınında günlük vakalar yüksek seyrediyor
İran'da son 24 saatte 571 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Yozgat'ta Kovid-19 tedavisi gören gurbetçi çift aşıyı ihmal etmenin üzüntüsünü yaşıyor

Benzer haberler

Pakistan'dan 'Afganistan sınırındaki her türlü duruma hazırız' mesajı

Pakistan'dan 'Afganistan sınırındaki her türlü duruma hazırız' mesajı

Afganistan'dan tahliye edilen ikinci TSK kafilesi, askeri yetkililer tarafından karşılandı

ABD'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1299 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Afganistan'dan 14 Ağustos'tan bu yana tahliye ettiği kişi sayısı 105 bine ulaştı

ABD'nin Afganistan'dan 14 Ağustos'tan bu yana tahliye ettiği kişi sayısı 105 bine ulaştı
Afganistan’da Taliban karşısında çökme noktasına gelen DEAŞ/Horasan yeniden gündemde

Afganistan’da Taliban karşısında çökme noktasına gelen DEAŞ/Horasan yeniden gündemde
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Rize'de bütün faaliyetler eksiksiz sürdürülüyor

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Rize'de bütün faaliyetler eksiksiz sürdürülüyor