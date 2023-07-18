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Dünya

ABD'nin 42 yıl sonra ilk kez gönderdiği nükleer denizaltı Güney Kore'ye ulaştı

ABD'nin "Pyongyang yönetiminin nükleer silah ve füze kışkırtmalarına" karşı Güney Kore'yi savunmak için "genişletilmiş caydırıcılık" önlemleri taahhüdü kapsamında 42 yıl sonra ilk kez gönderdiği nükleer denizaltı Busan Limanı'na ulaştı.

Zeynep Katre Oran  | 18.07.2023 - Güncelleme : 18.07.2023
ABD'nin 42 yıl sonra ilk kez gönderdiği nükleer denizaltı Güney Kore'ye ulaştı

Ankara

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Savunma Bakanlığı, "dünyadaki en büyük denizaltılardan biri" olarak bilinen ABD'nin 170 metre uzunluğunda ve yaklaşık 19 bin ton ağırlığındaki USS Kentucky nükleer denizaltısının Busan Limanı'na vardığını açıkladı.

Açıklamada, "Kuzey Kore'yi saldırılarından caydırmak" amacıyla ABD'nin 1981'den bu yana Güney Kore'ye ilk kez nükleer denizaltı gönderdiği kaydedildi.

Güney Kore Savunma Bakanı Lee Jong-sup, nükleer denizaltının Kore Yarımadası'na konuşlandırılmasının, ABD'nin "genişletilmiş caydırıcılık" önlemlerini kararlılıkla uygulayacağının göstergesi olduğunu belirtti.

Bakan Lee, bunun Güney Kore halkı ve uluslararası toplumun yanı sıra Kuzey Kore'ye de ABD'yle ittifaklarının kabiliyetini ve niteliğini gösterdiğini söyledi.

Öte yandan, Beyaz Saray Hint-Pasifik Koordinatörü Kurt Campbell da "Kuzey Kore'nin nükleer tehditlerine ilişkin artan endişeler" üzerine iki ülkenin de kabul ettiği "genişletilmiş caydırıcılık" önlemleri çerçevesinde ABD'nin nükleer denizaltısının Busan'daki limana vardığını duyurdu.

Nisan ayında Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, ABD Başkanı Joe Biden ile Washington Deklarasyonu'nu imzalamıştı.

Yoon, deklarasyon ile ABD'nin nükleer silahlar dahil tüm askeri kapasitesiyle Güney Kore'yi savunmak için "genişletilmiş caydırıcılık" önlemleri alma taahhüdünde bulunduğunu belirtmiş ve imza sonrası iki ülke ilişkilerini "nükleer temelli ittifak" olarak nitelemişti.

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