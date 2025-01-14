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Dünya

ABD'li senatör ve kongre üyeleri, Blinken'a Eygi'nin ölümüyle ilgili mektup gönderdi

ABD'de Demokrat Senatör Peter Welch'in öncülüğünde bir grup senatör ve kongre üyesi, Dışişleri Bakanı Blinken'a mektup göndererek, İsrail tarafından öldürülen Eygi'nin ölümüyle ilgili bazı soruların yanıtlanmasını talep etti.

Şerife Çetin  | 14.01.2025 - Güncelleme : 14.01.2025
ABD'li senatör ve kongre üyeleri, Blinken'a Eygi'nin ölümüyle ilgili mektup gönderdi

New York

ABD'de Demokrat Senatör Peter Welch'in öncülüğünde bir grup senatör ve kongre üyesi, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a mektup göndererek, İsrail tarafından öldürülen Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin ölümüyle ilgili bazı soruların yanıtlanmasını talep etti.

Welch, 10'a yakın yetkili tarafından imzalanan mektubu sosyal medya hesabından paylaştı.

Mektupta, "Ayşenur, yanındaki genç erkek ya da kimsenin onu vuran askere ya da başkasına tehdit teşkil ettiğine ilişkin herhangi bir delilden haberdar değiliz." ifadeleri yer aldı.

İsrail ordusunun olaya ilişkin soruşturma yürüttüğünün anımsatıldığı mektupta, İsrail ordusunun paylaştığı ilk soruşturma raporundaki bilgilerin görgü tanıkları, videolar ve fotoğraflardaki delillerle uyuşmadığına dikkati çekildi.

Mektupta, ABD Dışişleri Bakanlığının Eygi'nin tehdit oluşturup oluşturmadığına ilişkin delil bulunup bulunmadığı ve Eygi'yi vuran askerin hangi birimde görevli olduğu gibi soruların yanıtlanması talep edildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Eygi'nin olayını Adalet Bakanlığı'nın araştırmasını talep edip etmediğinin de sorulduğu mektupta, bu konuya ilişkin netlik kazandırılması talep edildi.

İsrail askerlerinin aktivist Eygi'yi katletmesi

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açmış, Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Ayşenur Ezgi Eygi, başından vurularak ağır yaralanmıştı.

Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, 6 Eylül'de hayatını kaybetmişti. Eygi'nin cenazesi, 14 Eylül'de Aydın'ın Didim ilçesinde toprağa verilmişti.

Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi.

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