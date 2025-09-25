Dolar
Dünya

ABD'li rapçi "Diddy"e, eski modacısı tarafından "cinsel taciz" suçlamasıyla dava açıldı

ABD'de, "Diddy" ve "Puff Daddy" lakaplarıyla tanınan ve "seks ticareti" başta olmak üzere birçok suçtan yargılanan rapçi Sean Combs'a, eski kişisel modacısı tarafından "cinsel, fiziksel ve psikolojik taciz" suçlamasıyla da dava açıldı.

Ecem Şahinli Ögüç  | 25.09.2025 - Güncelleme : 25.09.2025
ABD'li rapçi "Diddy"e, eski modacısı tarafından "cinsel taciz" suçlamasıyla dava açıldı

Ankara

NBC News'ün haberine göre, Diddy'nin modacısı Deonte Nash, "cinsel, fiziksel ve psikolojik taciz" başta olmak üzere 11 ayrı suçlamayla Diddy aleyhine dava açtı.

On yıl boyunca Diddy'nin kendisine cinsel, fiziksel ve psikolojik tacizde bulunduğunu söyleyen Nash, şiddet ve kötü muamele gördüğünü ve ölüm tehditleri aldığını iddia etti.

Nash, 2018’de Combs için çalışmayı bıraktığını, ancak tehditlerin sürmesinin güvenliği konusunda ciddi endişe duymasına ve hayatına devam edememesine yol açtığını ifade etti.

Diddy'nin geçmişi

"Diddy" lakaplı Sean Combs, "seks ticareti, zorla çalıştırma, adam kaçırma, alıkoyma, kundaklama, uyuşturucu bulundurma, rüşvet ve adaleti engelleme" suçlamalarıyla 16 Eylül 2024'te gözaltına alınmıştı.

Mahkemece kamuoyuyla paylaşılan iddianamede Combs'un bazen günlerce süren, genellikle kayıt altına alınan "Freak Offs" adlı partileri çoğunlukla evlerinde düzenlediği ve bu partilere katılmaya mecbur bıraktığı kişileri cinsel ilişkiye girmeye zorladığı ifade edilmişti.

Combs'un mağdurlara "nüfuzunu kullanarak kariyerlerini kontrol etmekle tehdit, ekonomik, psikolojik, sözlü ve fiziksel şiddette bulunma" gibi yöntemlere başvurduğu belirtilen iddianamede, ünlü rapçinin evlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu maddelerin ele geçirildiği bildirilmişti.

İddianamede Combs'un tanık ve mağdurlara sessiz kalmaları veya yalancı şahitlik yapmaları için rüşvet teklif ettiği de kaydedilmişti. Combs, Manhattan'da çıkarıldığı federal mahkemede hakkındaki suçlamaların tamamını reddetmişti.

Combs'un aklandığı suçlamalar nedeniyle ömür boyu hapis cezasına çarptırılma ihtimali ortadan kalkarken, mahkeme ABD'li rapçinin cezasına ekimde karar verecek.

