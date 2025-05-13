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Dünya

ABD'li rapçi "Diddy"ye ilişkin dava görülmeye başlandı

ABD'de, "Diddy" ve "Puff Daddy" lakaplarıyla tanınan rapçi Sean Combs'a yöneltilen "seks ticareti" suçlamasına ilişkin dava Manhattan'da görülmeye başlandı.

Ayşe İrem Tiryaki  | 13.05.2025 - Güncelleme : 13.05.2025
ABD'li rapçi "Diddy"ye ilişkin dava görülmeye başlandı

New York

ABD'li rapçi Diddy'nin "seks ticaretiyle" suçlandığı dava, jüri seçiminin tamamlanmasının ardından Manhattan'da başladı.

Yargıç Arun Subramanian'ın başkanlık ettiği davada, avukatların yanı sıra tanıklar da yer aldı.

Savcılar, Diddy'nin davranışlarının "suç teşkil ettiğini" belirterek, bu suçları yakın çevresinin yardımıyla işlediği değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Diddy'nin avukatlarından Teny Geragos ise, rapçinin söz konusu davranışlarının "aile içi şiddet" olduğunu ve "seks ticareti" olmadığını öne sürdü.

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Diddy'nin geçmişi

"Diddy" lakaplı Combs, "seks ticareti, zorla çalıştırma, adam kaçırma, alıkoyma, kundaklama, uyuşturucu bulundurma, rüşvet ve adaleti engelleme" suçlamalarıyla 16 Eylül 2024'te gözaltına alınmıştı.

Mahkemece kamuoyuyla paylaşılan iddianamede Combs'un bazen günlerce süren, genellikle kayıt altına alınan "Freak Offs" adlı partileri çoğunlukla evlerinde düzenlediği ve bu partilere katılmaya mecbur kıldığı kişileri cinsel ilişkiye girmeye zorladığı ifade edilmişti.

Combs'un mağdurlara "nüfuzunu kullanarak kariyerlerini kontrol etmekle tehdit, ekonomik, psikolojik, sözlü ve fiziksel şiddette bulunma" gibi yöntemlere başvurduğu belirtilen iddianamede, ünlü rapçinin evlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu maddelerin ele geçirildiği bildirilmişti.

İddianamede Combs'un tanık ve mağdurlara sessiz kalmaları veya yalancı şahitlik yapmaları için rüşvet teklif ettiği de kaydedilmişti. Combs, Manhattan'da çıkarıldığı federal mahkemede hakkındaki suçlamaların tamamını reddetmişti.

Suçlu bulunması halinde Combs, en az 15 yıl, en fazla ömür boyu hapis cezasına çarptırılabilecek.

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