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Dünya

ABD'de bir kadın, cinsel istismarla suçladığı Diddy ve Jay-Z hakkında açtığı davayı geri çekti

ABD'de bir kadın, "Jay-Z" sahne adıyla bilinen rapçi Shawn Carter ile "Diddy" lakaplı rapçi Sean Combs'un kendisine 13 yaşında cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla açtığı davayı geri çekti.

Zeynep Katre Oran  | 15.02.2025 - Güncelleme : 15.02.2025
ABD'de bir kadın, cinsel istismarla suçladığı Diddy ve Jay-Z hakkında açtığı davayı geri çekti

Ankara

Ulusal basındaki haberlere göre, ismini açıklamak istemeyen davacının avukatları tarafından mahkemeye sunulan ve davanın gönüllü olarak sonlandırıldığı duyurulan belgede, davadan vazgeçilmesine ilişkin herhangi bir gerekçe sunulmadığı belirtildi.

Öte yandan, "Jay-Z" sahne adıyla bilinen Carter, X hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu kararı "zafer" olarak nitelendirerek "Asılsız, uydurma ve korkunç olan bu iddialar çürütüldü. Bu dava en başından beri dayanaksızdı ve hiçbir yere varmayacaktı." ifadelerini kullandı.

Aralık 2024'te, Carter hakkında, "seks ticareti, kaçırma ve rüşvetle" suçlanan Combs ile 2000'de o dönem 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla dava açılmıştı. Dava dosyasında 2000'de MTV Video Müzik Ödülleri sonrası düzenlenen partide o dönem 13 yaşında olan davacının, Combs ve Carter tarafından cinsel istismara uğradığı iddia edilmişti.

Diddy'nin "kirli geçmişi"

"Diddy" lakaplı Combs, "seks ticareti, zorla çalıştırma, adam kaçırma, alıkoyma, kundaklama, uyuşturucu bulundurma, rüşvet ve adaleti engelleme" suçlamalarıyla 16 Eylül 2024'te gözaltına alınmıştı.

Mahkemece kamuoyuyla paylaşılan 14 sayfalık iddianamede Combs'un bazen günlerce süren, genellikle kayıt altına alınan "Freak Offs" adlı partileri çoğunlukla evlerinde düzenlediği ve bu partilere katılmaya mecbur kıldığı kişileri cinsel ilişkiye girmeye zorladığı ifade edilmişti.

Combs'un mağdurlara "nüfuzunu kullanarak kariyerlerini kontrol etmekle tehdit, ekonomik, psikolojik, sözlü ve fiziksel şiddette bulunma" gibi yöntemlere başvurduğu belirtilen iddianamede, ünlü rapçinin evlerinde yapılan aramalarda "uyuşturucu maddeler"in ele geçirildiği bildirilmişti.

İddianamede Combs'un tanık ve mağdurlara sessiz kalmaları veya yalancı şahitlik yapmaları için rüşvet teklif ettiği de kaydedilmişti. Combs, Manhattan'da çıkarıldığı federal mahkemede hakkındaki suçlamaların tamamını reddetmişti.

Suçlu bulunması halinde Combs, en az 15 yıl, en fazla ömür boyu hapis cezasına çarptırılabilecek. Amerikalı rapçinin davaları, 5 Mayıs'ta görülmeye başlanacak.

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