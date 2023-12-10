ABD'li aktivist West: ABD'nin İsrail'in eylemlerini sona erdirme amacı taşıyan oylamayı veto etmesi, ahlaki bir çöküştür
ABD'li akademisyen ve aktivist Cornel West, ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Gazze'de acilen insani ateşkes istenen karar tasarısını veto etmesinin "ahlaki çöküş" olduğunu belirtti.
Ankara
Cornel West, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, ABD'nin BMGK'de Gazze'de acilen insani ateşkes istenen karar tasarısını veto etmesine tepki gösterdi.
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West, "ABD'nin BM'de, İsrail'in barbar soykırım eylemlerini sona erdirme amacı taşıyan oylamayı veto etmesi, ahlaki bir çöküştür." ifadesini kullandı.
"İsrail işgalinin sona ermesi" çağrısında bulunan West, "ABD hükümetince desteklenen İsrail güçleri tarafından katledilen kıymetli Filistinli çocuklara, masum kadınlara ve erkeklere ışık tutmak için mücadele etmeliyiz." açıklamasında bulundu.
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The US veto at the UN to block a vote to end Israel’s barbaric genocidal campaign in Gaza is an act of spiritual obscenity and moral bankruptcy. We must fight to cast a light on the precious Palestinian children, and innocent women and men being slaughtered by Israeli forces…— Cornel West (@CornelWest) December 9, 2023