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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD'li aktivist West: ABD'nin İsrail'in eylemlerini sona erdirme amacı taşıyan oylamayı veto etmesi, ahlaki bir çöküştür

ABD'li akademisyen ve aktivist Cornel West, ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Gazze'de acilen insani ateşkes istenen karar tasarısını veto etmesinin "ahlaki çöküş" olduğunu belirtti.

Ayşe İrem Tiryaki  | 10.12.2023 - Güncelleme : 10.12.2023
ABD'li aktivist West: ABD'nin İsrail'in eylemlerini sona erdirme amacı taşıyan oylamayı veto etmesi, ahlaki bir çöküştür

Ankara

Cornel West, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, ABD'nin BMGK'de Gazze'de acilen insani ateşkes istenen karar tasarısını veto etmesine tepki gösterdi.

West, "ABD'nin BM'de, İsrail'in barbar soykırım eylemlerini sona erdirme amacı taşıyan oylamayı veto etmesi, ahlaki bir çöküştür." ifadesini kullandı.

"İsrail işgalinin sona ermesi" çağrısında bulunan West, "ABD hükümetince desteklenen İsrail güçleri tarafından katledilen kıymetli Filistinli çocuklara, masum kadınlara ve erkeklere ışık tutmak için mücadele etmeliyiz." açıklamasında bulundu.

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