AB'den Rusya'nın nükleer denemeleri durdurmaya yönelik anlaşmadan çekilmesine tepki
Avrupa Birliği (AB), Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ülkesinin Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması (CTBT) onayını iptal etmesine tepki gösterdi.
Brüksel
AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, iptalin, "Rusya'nın Ukrayna'daki savaş sürecinde birçok kez başvurduğu nükleer söylemin üstüne alınan bir karar" olduğu vurgulandı.
"AB bu karardan derin üzüntü duyuyor." denilen açıklamada, tüm AB üyesi ülkelerin CTBT'yi onayladığı hatırlatıldı.
Açıklamada Rusya'ya CTBT'nin amaç ve hedeflerine saygı gösterme çağrısı yapıldı.
Putin, imzaladığı kararla Rusya'nın CTBT'ye verdiği onayı geri çekmişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 20 Ekim'de yaptığı açıklamada, ABD'nin antlaşmayı hiçbir zaman onaylamadığını, Rusya'nın antlaşmaya yönelik onayını geri çekmesiyle durumun dengeleneceğini söylemişti.
Nükleer silah denemelerini durdurmaya yönelik CTBT, Rusya tarafından 1996'da New York'ta imzalanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.