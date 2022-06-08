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Dünya

AB'den İspanya ve Portekiz'in gaz fiyatlarını sınırlandırmasına onay

Avrupa Birliği (AB), İspanya ve Portekiz'in elektrik fiyatlarını düşürmek için üreticilerin doğal gaz fiyatlarını sınırlandırmasına onay verdi.

Ata Ufuk Şeker   | 08.06.2022
AB'den İspanya ve Portekiz'in gaz fiyatlarını sınırlandırmasına onay

Brüksel

AB Komisyonu, yaşanan enerji krizinde İspanya ve Portekiz'in elektrik fiyatlarını azaltmaya yönelik tedbirlerinin, kamu destek kurallarına uygun bulunduğunu açıkladı.

Açıklamada, söz konusu ülkelerin İber Yarımadası piyasasındaki toptan elektrik fiyatlarını düşürmeyi amaçlayan 8,4 milyar avroluk tedbirinin fosil yakıtla çalışan elektrik santrallerinin girdi maliyetlerini düşüreceğine işaret edildi.

İspanya ve Portekiz ekonomilerinin yüksek elektrik fiyatları nedeniyle ciddi sorunlar yaşadığına dikkat çekilen açıklamada, söz konusu tedbirin "acil durum geçici önlem" kapsamına girdiği ve onaylandığı ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu geçici önlemin, 31 Mayıs 2023'e kadar yürürlükte kalacağı, bununla İspanya ve Portekiz’de elektrik fiyatlarındaki artıştan en fazla etkilenen tüketicilerin destekleneceği belirtildi.

Tedbir kapsamında bu ülkelerin üreticilerinin yakıt maliyetlerinin bir kısmını doğrudan hibe ile finanse edeceği bildirilen açıklamada, bununla fosil yakıtlı elektrik santrallerinin girdi ve üretim maliyetlerinin azalacağı, toptan elektrik piyasasındaki fiyatların düşeceği vurgulandı.

Açıklamada, önlem kapsamında elektrik üreticileri için doğal gaza ilk altı ay için megavatsaat başına 40 avro tavan fiyat getirildiği, bu fiyatın 6'ncı aydan sonra her ay 5 avro artacağı ifade edildi.

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