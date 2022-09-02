Dolar
18.22
Euro
18.22
Altın
1,712.42
ETH/USDT
1,635.60
BTC/USDT
20,312.00
BIST 100
3,218.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
BAKAN Varank, İstanbul’da UYAM Güdümlü Proje İmza Töreni'nde konuşuyor BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, parti binasında basın toplantısı düzenliyor.
logo
Dünya, Koronavirüs

AB'de aşı olmayanlara orijinal, takviye alacaklara varyantlara uyumlu aşılar yapılacak

AB'nin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Kurumu (EMA), Kovid-19'a karşı varyantlara uyumlu geliştirilen aşılara onay verilmesinin ardından, hiç aşı olmayanlara orijinal, takviye doz alacaklara yeni varyantlara uyumlu aşıların yapılacağını duyurdu.

Selen Temizer   | 02.09.2022
AB'de aşı olmayanlara orijinal, takviye alacaklara varyantlara uyumlu aşılar yapılacak

Brüksel

EMA'nın aşı stratejisinden sorumlu yetkilisi Marco Cavaleri, Kovid-19 salgını ve aşılarla ilgili son durum hakkında basın toplantısı düzenledi.

Cavaleri, Moderna ve Pfizer-BioNTech tarafından varyantlara uyumlu şekilde geliştirilen Kovid-19 aşılarının AB içinde kullanılabileceğine karar verilmesinin ardından, bu aşıların risk altındaki bireylere yapılacak takviye dozlarda kullanılabileceğini söyledi.

Şu anda Kovid-19 salgınına neden olan orijinal virüs ve Omicron alt varyantları BA.4/5'i hedefleyen bir Comirnaty aşısı başvurusunu değerlendirdiklerini ifade eden Cavaleri, bu incelemenin sonucunun eylül ortasına kadar açıklanacağını aktardı.

Cavaleri, Moderna'dan da BA.4/5 varyantı için bu ay içinde başvuru yapmasını beklediklerini dile getirdi.

Henüz hiç aşı olmayanlara orijinal aşılardan yapılacağını, takviye doz alacaklara ise varyantlara uyumlu aşıların yapılacağını bildiren Cavaleri, "Vidprevtyn", "Skycovion", "Hipra" isimli aşıların değerlendirme sürecinin devam ettiğini belirtti.

Cavaleri, çocuklar için ise 6 ay-4 yaş aralığında Comirnaty, 5 ay-6 yaş aralığında Spikevax'ın takviye dozlarının değerlendirmesinin sürdüğünü kaydetti.

Maymun çiçeği virüsü

Cavaleri, maymun çiçeği virüsüne karşı ise temmuz ayında Imvanex aşısını önerdiklerini anımsatarak, antiviral tedavi yöntemi olarak "tecovirimat" adlı ilacın AB içerisinde kısa süre sonra yüksek miktarda temin edilebilir durumda olacağını ifade etti.

EMA'nın aşılarla ilgili kararları AB komisyonu için tavsiye niteliği taşıyor. Aşıların AB içinde kullanımına AB komisyonu onay veriyor. EMA'nın Kovid-19 aşılarıyla ilgili tavsiyeleri bugüne kadar AB Komisyonu tarafından kısa sürede onaylandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB'den aldıkları yardım paralarını PKK'ya aktaran dernek üyeleri hakkında iddianame
Bakan Kasapoğlu'ndan TFF Başkanı Büyükekşi'ye geçmiş olsun ziyareti
Sel mağduru 73 yaşındaki kadın kullanılamaz hale gelen evinde zor şartlarda yaşıyor
Hava sıcaklıkları hafta başından itibaren düşecek
Kütahya Hava Er Eğitim Tugayı'nda yapılan camide ilk cuma namazı kılındı

Benzer haberler

AB'de aşı olmayanlara orijinal, takviye alacaklara varyantlara uyumlu aşılar yapılacak

AB'de aşı olmayanlara orijinal, takviye alacaklara varyantlara uyumlu aşılar yapılacak

Salgın sonrası dağcılık ve doğa sporlarına ilgi arttı

AB ilaç düzenleyicisinden varyantlara uyumlu Kovid-19 aşılarına yeşil ışık

ABD'de beklenen yaşam süresi Kovid-19 nedeniyle iki yıl üst üste düştü

ABD'de beklenen yaşam süresi Kovid-19 nedeniyle iki yıl üst üste düştü
Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19'a yakalandığını duyurdu

Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19'a yakalandığını duyurdu
ABD, Pfizer-BioNTech ve Moderna'nın güncellenmiş Kovid-19 aşılarını onayladı

ABD, Pfizer-BioNTech ve Moderna'nın güncellenmiş Kovid-19 aşılarını onayladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet