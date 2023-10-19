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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD'den vatandaşlarına "Lübnan'a seyahat etmeyin" çağrısı

ABD Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına Lübnan'a seyahat edilmemesi yönünde çağrı yaptı.

Ekrem Biçeroğlu  | 19.10.2023 - Güncelleme : 19.10.2023
ABD'den vatandaşlarına "Lübnan'a seyahat etmeyin" çağrısı

İstanbul

Dışişleri Bakanlığının açıklaması, ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğine ait X sosyal medya platformundan paylaşıldı.

Açıklamada, Lübnan'a seyahat edilmemesi çağrısı yapılırken, Lübnan'daki ABD vatandaşlarına da ülkeyi terk etmeleri için uygun düzenlemeleri yapmaları tavsiye edildi.

Açıklamada ayrıca, Lübnan'dan ayrılmamayı tercih eden ABD vatandaşlarından ise acil durum planlarını hazır tutmaları istendi.

Hizbullah ile İsrail ordusu arasında 8 Ekim'de başlayan çatışmalarda şu ana kadar 12 Hizbullah üyesi ile 2 İsrail askeri hayatını kaybetti.

Sınırdaki çatışmalarda ayrıca Lübnan'da biri gazeteci 3 sivil ve İsrail'de bir kişi öldü.

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