Dolar
19.12
Euro
20.74
Altın
1,974.52
ETH/USDT
1,772.60
BTC/USDT
27,271.00
BIST 100
4,811.45
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'den uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle Esed'in kuzenlerine yaptırım

ABD yönetimi, sentetik bir uyuşturucu türü olan "captagon"un üretimi ve ihracatında rol oynadıkları gerekçesiyle aralarında Suriye'deki rejimin lideri Beşşar Esed'in 2 kuzeninin de bulunduğu 6 kişiyi yaptırım listesine aldı.

Dilara Zengin Okay  | 28.03.2023 - Güncelleme : 28.03.2023
ABD'den uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle Esed'in kuzenlerine yaptırım

Washington

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, yaptırım kararının, İngiltere ile koordinasyon halinde alındığı belirtildi.

Açıklamada, "captagon"un üretimi ve ihracatında rol oynadıkları gerekçesiyle, aralarında Esed'in 2 kuzeninin de bulunduğu 6 kişinin yaptırım listesine eklendiği bildirildi.

Esed'in kuzenlerinden Samer Kamal Esed'in 4. Tümen ve Hizbullah'ın bazı ortaklarıyla koordinasyon içinde rejimin kontrolündeki Lazkiye'deki önemli captagon üretim tesislerini yönettiği aktarılan açıklamada, diğer kuzeni Wassim Badi Esed'in de bölgesel uyuşturucu kaçakçılığı ağında önemli bir figür olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Suriyeli iş insanı ve Esed'in kardeşi Maher Esed'in yakın arkadaşı olan Khalid Qaddour'un da yaptırım uygulanan isimler arasında yer aldığı belirtildi.

Suriye'nin güneyinde uyuşturucu üretimi ve kaçakçılığında önemli rol oynayan, rejim karşıtı silahlı grupların eski komutanlarından Imad Abu Zureik'in de yaptırım listesine alındığı belirtilen açıklamada, Hizbullah ile bağlantılı Lübnanlı 2 kişinin de yaptırım listesine eklendiği bilgisi paylaşıldı.

Captagon ticaretinin milyar dolarlık yasa dışı bir girişime dönüştüğünün tahmin edildiği vurgulanan açıklamada, Esed ailesinin captagon kaçakçılığındaki hakimiyetiyle Suriye rejimi için finansman sağladığı belirtildi.

"Beşşar Esed rejimini destekleyenlerden hesap soracağız"

Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) Direktörü Andrea Gacki, konuya ilişkin açıklamasında, Suriye'nin çoğunlukla Lübnan üzerinden kaçakçılığı yapılan ve son derece bağımlılık yapan captagon üretiminde "küresel bir lider" haline geldiğini vurguladı.

Gacki, "Müttefiklerimizle birlikte rejimin Suriye halkına yönelik baskısını sürdürmesini sağlayan yasa dışı uyuşturucu gelirleri ve diğer mali yollarla Beşşar Esed rejimini destekleyenlerden hesap soracağız." ifadesini kullandı. ​​​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan'dan New York’ta Türkevi’ne ziyaret
Kahramanmaraş merkezli depremler mezarlıklarda da hasara neden oldu
Hatay'da nöbetini tamamlayan Konya Büyükşehir Belediyesi personeline teşekkür belgesi verildi
Yargıda yeni düzenlemeleri içeren kanun teklifi yasalaştı
Ağrı'da yakalanan silahlı eylem hazırlığındaki terörist tutuklandı

Benzer haberler

ABD Genelkurmay Başkanı, İran'a karşı birçok askeri seçenek geliştirdiklerini açıkladı

ABD Genelkurmay Başkanı, İran'a karşı birçok askeri seçenek geliştirdiklerini açıkladı

ABD'den uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle Esed'in kuzenlerine yaptırım

ABD'nin Tennessee eyaletindeki okul saldırısına ilişkin polis kamerası görüntüleri paylaşıldı

Blinken, Afganistan'dan çekilmeye ilişkin gizli belgeyle ilgili Kongrede ifade vermeye çağırıldı

Blinken, Afganistan'dan çekilmeye ilişkin gizli belgeyle ilgili Kongrede ifade vermeye çağırıldı
Dünya ısındıkça ABD'nin güneyini "ölümcül fırtınaların" daha sık etkilemesi bekleniyor

Dünya ısındıkça ABD'nin güneyini "ölümcül fırtınaların" daha sık etkilemesi bekleniyor
ABD Temsilciler Meclisinde, Çin'in "gelişmekte olan ülke" statüsünden çıkarılmasını öngören tasarı geçti

ABD Temsilciler Meclisinde, Çin'in "gelişmekte olan ülke" statüsünden çıkarılmasını öngören tasarı geçti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet