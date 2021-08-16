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Dünya

ABD'den Taliban ve diğer taraflara Afganistan'dan 'güvenli' tahliyelere izin verilmesi çağrısı

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Taliban ve diğer taraflara Afganistan'dan "güvenli" tahliyelere izin verilmesi çağrısı yaptı.

Betül Yürük   | 16.08.2021
ABD'den Taliban ve diğer taraflara Afganistan'dan 'güvenli' tahliyelere izin verilmesi çağrısı

New York

Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele almasının ardından acil toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde konuşan Greenfield, sivillere yönelik saldırıların durması, insan hakları ve temel özgürlüklerin korunması gerektiğini söyledi.

Greenfield, Afganistan'da tüm taraflara terörü önleme ve ülkenin ''terör yatağı'' haline gelmesini engellemesi çağrısı da yaparak ''Ülkeden ayrılmak isteyen tüm Afganların ve uluslararası vatandaşların güvenli şekilde ayrılmalarına izin verilmeli.'' dedi.

Rusya, Taliban ile etkileşimde olacak

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia de Afganistan'da ''panik'' olmaya gerek olmadığını belirterek, ''Taliban konusunda atacağımız resmi adımlarımıza gelince gelişen durum ne olursa olsun onlarla etkileşimde olacağız.'' diye konuştu.

Nebenzia, Kabil'deki Rusya Büyükelçiliğinin normal çalışmaya devam ettiğini söyledi.

Çin Taliban'dan ''geniş ve kapsayıcı bir siyasi yapı'' oluşturmasını bekliyor

Çin'in BM Daimi Temsilci Yardımcısı Gen Shuang ise Taliban'dan Afganistan'daki tüm parti ve etnik gruplarla birleşerek geniş ve kapsayıcı bir siyasi yapı oluşturmasını beklediklerini kaydetti.

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