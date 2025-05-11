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Dünya

Trump'tan Pakistan ile Hindistan arasındaki Keşmir sorununa "çözüm" mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan-Pakistan arasında ilan edilen ateşkesin ardından "Keşmir konusunda bir çözüm bulunup bulunamayacağını görmek için her iki tarafla da çalışacağını" belirtti.

Dilara Karataş  | 11.05.2025 - Güncelleme : 11.05.2025
Trump'tan Pakistan ile Hindistan arasındaki Keşmir sorununa "çözüm" mesajı

Ankara

Trump, Truth Social hesabından Hindistan-Pakistan gerilimine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ateşkes konusundaki memnuniyetini ifade eden Trump, iki ülke arasındaki gerilimin artması durumunda "milyonlarca insanın ölebileceğini" savundu.

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İki ülke arasında yıllardır çözülemeyen Keşmir sorunu hakkında da Trump, "Ayrıca 'bin yılın' ardından Keşmir konusunda bir çözüm bulunup bulunamayacağını görmek için her iki tarafla da çalışacağım." ifadesini kullandı.

Trump ayrıca, konunun daha önce gündeme gelmemiş olmasına rağmen, Hindistan ve Pakistan ile ticareti "önemli ölçüde artırmayı" planladığını da vurguladı.

Hindistan'ın saldırısı ve çatışmalar

Hindistan, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenlemesiyle taraflar arasında çatışmalar başlamıştı.

İki ülke, 10 Mayıs'ta ABD'nin arabulucuğunda ateşkes ilan etmişti.

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