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Dünya

ABD ve Çin, İsviçre'de tarife müzakerelerine başladı

ABD'li ve Çinli yetkililerin, karşılıklı tarife artışlarıyla tırmanan ticaret geriliminin çözümü için İsviçre'de müzakerelere başladığı bildirildi.

Emre Aytekin  | 10.05.2025 - Güncelleme : 10.05.2025
ABD ve Çin, İsviçre'de tarife müzakerelerine başladı

Pekin

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, Çin'in Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile Cenevre şehrinde bir araya geldi.

Görüşmelerin nerede yapıldığına dair bilgi verilmezken, İsviçre'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği konutunda makam aracı hareketliliğinin olduğu kaydedildi.

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Görüşme, iki ülkenin karşılıklı tarife artışlarının ardından bu konuda yürütülecek ilk müzakere oldu.

Amerikalı ve Çinli yetkililer, bu hafta sonu tarife müzakereleri için İsviçre'de bir araya gelmek üzere anlaşmaya varmıştı.

Müzakerelerde ABD tarafını Hazine Bakanı Bessent ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, Çin tarafını ise Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng'in temsil edeceği bildirilmişti.

ABD ile Çin arasındaki tarife restleşmesi

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da aralarında Çin'in de olduğu ticaret ortaklarına ek gümrük vergileri açıklamıştı.

Çin'in karşılık vermesiyle iki ülke arasında başlayan tarife restleşmesi sonunda ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145'e kadar çıkartmış, Çin de ABD'ye yüzde 125 gümrük tarifesi getirmişti.

Washington yönetimi, diğer ülkelere getirdiği ek tarifeleri 90 gün ertelerken, Çin'e yönelik tarifeler yürürlüğe girmişti.

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