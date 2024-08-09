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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD'den ateşkes anlaşmasına karşı çıkan aşırı sağcı İsrailli Bakan Smotrich'e tepki

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı Kirby, ABD, Mısır ve Katar'ın "Gazze'de bir an önce ateşkes sağlanmalı" çağrısına karşı çıkan İsrail Maliye Bakanı Smotrich'e, "Bunlar yanlış, skandal ve absürt değerlendirmeler." diyerek tepki gösterdi.

Hakan Çopur  | 09.08.2024 - Güncelleme : 09.08.2024
ABD'den ateşkes anlaşmasına karşı çıkan aşırı sağcı İsrailli Bakan Smotrich'e tepki

Washington

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, ABD, Mısır ve Katar'ın "Gazze'de bir an önce ateşkes sağlanmalı" çağrısına karşı çıkan aşırı sağcı İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'e, "Smotrich gibi bazı muhalifler bu anlaşmanın Hamas'a teslim olmak olduğunu ya da esirlerin mahkumlarla takas edilmemesi gerektiğini savunuyor. Bunlar yanlış, skandal ve absürt değerlendirmeler." diyerek tepki gösterdi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı Kirby, telekonferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında, Gazze'de ateşkes süreciyle ilgili gündemi değerlendirdi.

Kirby, dün ABD, Mısır ve Katar tarafından yayımlanan ortak açıklamada yer alan "Gazze'de bir an önce ateşkese ulaşılması" çağrısına tepki gösteren aşırı sağcı İsrail Maliye Bakanı Smotrich'e net sözlerle tepkisini ortaya koydu.

Olası anlaşmayı "Hamas'a teslim olmak" şeklinde nitelendiren İsrailli bakanı, "Bu, kaçırılanların hayatlarını ve İsrail'in kendi güvenliğini tehlikeye atıyor" sözleriyle eleştiren Kirby, ABD'nin İsrail'in güvenliği için sayılamayacak kadar çok şey yaptığını ve bunların göz ardı edilemeyeceğini belirtti.

Kirby, "Smotrich gibi bazı muhalifler bu anlaşmanın Hamas'a teslim olmak olduğunu ya da esirlerin mahkumlarla takas edilmemesi gerektiğini savunuyor. Bay Smotrich temel olarak bu savaşın sonsuza kadar sürmesini öneriyor ve esirlerin hayatlarının önemli olmadığını savunuyor. Kendisinin bu argümanları tamamıyla yanlış ve İsrail kamuoyunu yanlış yönlendiriyor. Bunlar yanlış, skandal ve absürt değerlendirmeler." dedi.

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