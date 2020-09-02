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Dünya

ABD'den Afganistan'daki savaş suçlarını soruşturan ICC yetkililerine yaptırım

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "ABD, ICC'nin Amerikalıları kendi yargı yetkisine tabi tutmaya yönelik meşru olmayan girişimlerine müsamaha göstermeyecektir" dedi.

Safvan Allahverdi   | 02.09.2020
ABD'den Afganistan'daki savaş suçlarını soruşturan ICC yetkililerine yaptırım

Washington

ABD yönetimi, Afganistan'da Amerikan askerlerinin savaş suçu işlediği iddialarını soruşturan Uluslararası Ceza Mahkemesinin (ICC) yetkililerine yaptırım uygulayacak.

Bakanlık binasında basın toplantısı düzenleyen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptırımların, ICC Başsavcısı Fatao Bensouda ve ICC'nin Tamamlayıcılık ve İşbirliği Bölümü Başkanı Phakiso Mochochoko'yu hedef aldığını belirtti.

Uluslararası Ceza Mahkemesini "tamamen yozlaşmış ve bozulmuş bir kurum" olarak tanımlayan Pompeo, "ABD, ICC'nin Amerikalıları kendi yargı yetkisine tabi tutmaya yönelik meşru olmayan girişimlerine müsamaha göstermeyecektir." ifadelerini kullandı.

Pompeo, ayrıca Bensouda ve Mochochoko'ya destek veren kişi ve kuruluşlara da yaptırım uygulanabileceğini belirtti.

ICC, Mart ayında ABD'nin Afganistan'da işlediği savaş suçları iddiaları hakkında soruşturma başlatılması yetkisi vermiş ve bu adım ABD yönetiminin tepkisini çekmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Haziran ayında bir kararname imzalayarak, ICC yetkililerinin ABD'deki mal varlıklarına el konulması ve ülkeye giriş yasağının da dahil olduğu bazı yaptırımlar uygulanması talimatını vermişti.


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