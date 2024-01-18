Dolar
30.13
Euro
32.89
Altın
2,006.31
ETH/USDT
2,527.70
BTC/USDT
42,705.00
BIST 100
8,024.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçeli futbolcu Lincoln Henrique, Ziraat Türkiye Kupası 5. turundaki Adanaspor karşılaşması sonrası açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya

ABD'deki yoğun kar yağışı ve soğuk hava 6 günde 21 kişi ölümüne neden oldu

ABD'nin bazı eyaletlerinde etkili olan kış şartları nedeniyle 6 günde 21 kişi hayatını kaybetti.

Mücahit Oktay  | 18.01.2024 - Güncelleme : 18.01.2024
ABD'deki yoğun kar yağışı ve soğuk hava 6 günde 21 kişi ölümüne neden oldu Fotoğraf: Lokman Vural Elibol/AA

New York

Ülkenin çeşitli bölgelerindeki 6 eyaleti etkisi altına alan aralıksız kar yağışı ve soğuk hava dalgası nedeniyle 12 Ocak'tan bu yana, Tennessee, New York, Arkansas, Kansas, Oregan ve Mississippi eyaletlerinde hayatını kaybedenlerin sayısının 21'e yükseldiği bildirildi.

Tennessee'de Sağlık İdaresi ve yerel yetkililer tarafından toplam 7 kişinin öldüğü belirtilirken, diğer 5 eyalette de 14 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Meteoroloji servisleri, New York'un Canada sınırındaki Buffalo kenti civarında 75 santimetreden fazla kar yağdığını, araçla seyahatin neredeyse imkansız hale geldiğini, karla karışık rüzgarın hızının ise yer yer saatte 65 kilometreye kadar çıkacağını bildirdi.

Ülkenin orta kesimlerinde soğukların cuma gününe kadar tehlikeli seviyelere geri döneceği ve donma riskini artıracağı belirtildi.

Uçuş trafiğini takip eden FlightAware sitesine göre, ABD'de bugün 1090 uçuş iptal edildi, 4 bin 221 uçuş ise gecikmeli yapıldı.

ABD'deki elektrik kesintisi istatistiklerine yer veren Poweroutages sitesi de kış şartları nedeniyle bugün ülkenin üç eyaletinde toplam 95 bine yakın kişinin elektriksiz kaldığını kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TÜRK-İŞ kamu işçisine ek zam talebini, Bakan Işıkhan'a iletti
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Alper Gezeravcı’yı gönülden tebrik ediyor, yapacağı bilimsel çalışmalarda başarılar diliyorum
Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğu bir gün ertelendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanı Destici'yi kabul etti
Hatay'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Benzer haberler

ABD'deki yoğun kar yağışı ve soğuk hava 6 günde 21 kişi ölümüne neden oldu

ABD'deki yoğun kar yağışı ve soğuk hava 6 günde 21 kişi ölümüne neden oldu

ABD'den "Türkiye'ye F-16 satışına desteğimiz sürüyor" açıklaması

ABD, Husileri yeniden "yabancı terör örgütleri" listesine aldı

ABD'de aktivistler, Gazze'de ateşkes talebiyle Kongre binasında eylem yaptı

ABD'de aktivistler, Gazze'de ateşkes talebiyle Kongre binasında eylem yaptı
İsveç'te 5 Ocak'ta son 58 yılın en soğuk günü yaşandı

İsveç'te 5 Ocak'ta son 58 yılın en soğuk günü yaşandı
NBA'de Embiid'in 41 sayısı 76ers'a galibiyeti getirdi

NBA'de Embiid'in 41 sayısı 76ers'a galibiyeti getirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet