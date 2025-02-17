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Dünya

ABD'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi

ABD'nin Kentucky eyaletinde meydana gelen seller nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 10'a yükseldiği bildirildi.

Mücahit Oktay  | 17.02.2025 - Güncelleme : 17.02.2025
ABD'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi

New York

Kentucky ve Georgia eyaleti yetkilileri, hafta sonu yaşanan seller nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve toplam sayının 10'a çıktığını açıkladı.

Kentucky Valisi Andy Beshear, seller nedeniyle 9 kişinin öldüğünü ve 1000'den fazla kişinin kurtarıldığı bilgisini paylaştı.

Georgia eyaleti yetkilileri ise 1 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

ABD'de hafta sonu etkili olan yağışlar nedeniyle bazı eyaletlerde seller yaşanmıştı.

Yağış, rüzgar ve seller nedeniyle New York'tan Alabama'ya kadar en az 700 bin ev ve iş yerinin elektriksiz kaldığı bildirilmişti.

Acil durum ilan edilen bölgedeki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

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