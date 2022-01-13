Dolar
13.59
Euro
15.58
Altın
1,820.22
ETH/USDT
3,273.30
BTC/USDT
42,751.00
BIST 100
2,070.65
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'deki İslamofobik grupların Müslümanlar arasında İsrail destekli casusluk yaptığı öne sürüldü

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi, bazı İslamofobik grupların İsrail'den de destek alarak ABD'de önde gelen Müslüman kanaat önderleri ve kuruluşlar arasında uzun yıllardır casusluk faaliyetleri yaptığını iddia etti.

Dildar Baykan Atalay   | 13.01.2022
ABD'deki İslamofobik grupların Müslümanlar arasında İsrail destekli casusluk yaptığı öne sürüldü

Washington

ABD'nin en büyük Müslüman sivil haklar örgütü Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) tarafından yapılan bir basın açıklamasında, Müslümanların izlenmesi için İsrail'den destek alarak çalışan grupların casusluk yapan kişilere ödemede bulunduğuna ilişkin kanıtlara ulaşıldığı belirtildi.

Geçen ay CAIR'in Ohio ofisi Direktörü Romin İkbal'in, İslamofobik söylemleriyle tanınan Steven Emerson tarafından kurulan "Terörizm Araştırma Projesi (IPT)" isimli örgüt için casusluk yaptığı gerekçesiyle kovulduğuna işaret edilen açıklamada, 2 kişinin daha IPT için casusluk yaptığını itiraf ettiği kaydedildi.

Virginia'da bulanan Tarık Nelson'ın 2008'den 2012'ye kadar IPT adına çalıştığı ve CAIR'deki Müslümanların bilgilerini IPT'ye sızdırdığının belirtildiği açıklamada, Nelson'ın İsrail hükümeti adına IPT'nin nasıl gizli bilgileri topladığını da itiraf ettiği ifade edildi.

Açıklamada, IPT'nin söz konusu iki kişiye yaptığı ödemelerin detayları da sunuldu.

İlk Müslüman Kongre üyesinin kayıtları da sızdırılmış

Öte yandan Washington Post'un özel haberine göre Nelson, Amerikan Kongresine seçilen ilk Müslüman olan ve şu anda Minnesota Başsavcısı olarak görev yapan Keith Ellison'a da casusluk yaptı.

Ellison'ın 2010'daki bir bağış toplantısında İsrail konusundaki konuşmalarını gizlice kaydeden Nelson, bu kayıtları IPT'ye verdi.

IPT ve Filistin karşıtı gruplar, bu kayıtları Ellison'ın 2016'daki Demokrat Ulusal Komite başkanı olmasını engellemek için basına sızdırdı.

CAIR Başkanından Adalet Bakanlığına çağrı

CAIR Başkanı Nihad Awad ise yaptığı açıklamada, Steven Emerson ve IPT'nin bu eylemlerinden sorumlu tutulması için ABD Adalet Bakanlığı, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve ABD Hazine Bakanlığına çağrıda bulunarak, "Neden Emerson'ın İsrail devletinin hizmetindeki bir yabancı kuruluş için casusluk yapmasına izin veriliyor? Amerikalı Müslümanlara ve yasal kuruluşlarına yönelik casusluğa izin verilmemelidir. Umarım Adalet Bakanlığı bu çağrıyı çok ciddiye alır." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 1 yılda 138 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Kovid-19’u ağır atlatma riskini artıran bir gen varyantı keşfedildi
Türkiye'de 75 bin 564 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 153 kişi yaşamını yitirdi
Almanya'da Kovid-19 vakaları nedeniyle laboratuvarlar kapasite sınırına yaklaştı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 844 bin 562'ye yükseldi

Benzer haberler

BM: ABD-Rusya arasında herhangi bir çatışma Avrupa ve dünya için felaket olur

BM: ABD-Rusya arasında herhangi bir çatışma Avrupa ve dünya için felaket olur

ABD'deki İslamofobik grupların Müslümanlar arasında İsrail destekli casusluk yaptığı öne sürüldü

Gözaltında uğradığı şiddetin kurbanı olan 80 yaşındaki Filistinlinin ailesinden İsrail'e tepki

Kremlin: ABD ve NATO ile yürütülen müzakerelerde anlaşmazlıklar var

Kremlin: ABD ve NATO ile yürütülen müzakerelerde anlaşmazlıklar var
İsrail’de krizlerin ve fırsatların yılı olarak 2021'e bakış

İsrail’de krizlerin ve fırsatların yılı olarak 2021'e bakış
Türkiye-Suudi İlişkileri Nereye Gidiyor

Türkiye-Suudi İlişkileri Nereye Gidiyor