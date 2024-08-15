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Dünya

ABD'deki ankete göre Harris "salıncak eyaletler"in 5'inde, Trump ise 1'inde önde

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerine ilişkin bir ankette, Demokratların adayı Kamala Harris'in yarışın çekişmeli geçtiği "salıncak eyaletler"in 5'inde, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın ise 1'inde önde göründüğü belirtildi.

İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu  | 15.08.2024 - Güncelleme : 15.08.2024
ABD'deki ankete göre Harris "salıncak eyaletler"in 5'inde, Trump ise 1'inde önde

Washington

The Cook Political Report şirketinin anketine göre, "salıncak eyaletler" olarak değerlendirilen Pensilvanya, Wisconsin, Michigan, Kuzey Carolina ve Arizona'da Kamala Harris, Nevada'da ise Donald Trump önde göründü. Georgia eyaletinde ise her iki aday yüzde 48'le eşit destek aldı.

Harris, ankette rakibi Trump'tan Wisconsin ve Michigan'da 3, Pensilvanya ve Kuzey Carolina'da 1, Arizona'da ise 2 puan önde çıktı. Trump ise Nevada eyaletinde Harris'in 3 puan önünde göründü.

Buna göre, 7 çekişmeli eyalette Harris'e destek ortalama yüzde 48 olarak anketlere yansıdı. Trump'ın ise yüzde 47 destek gördüğü belirtildi.

ABD'de yapılan başkanlık veya ara seçimlerin kaderini, her dönem Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında gidip gelen ve "salıncak eyalet" olarak nitelendirilen eyaletler belirliyor. Partiler, kampanya çalışmalarını özellikle kritik öneme sahip "kararsız seçmen" olarak gördükleri bu eyaletlerde yoğunlaştırıyor.

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