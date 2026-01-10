Dolar
43.04
Euro
50.14
Altın
4,509.95
ETH/USDT
3,099.80
BTC/USDT
90,834.00
BIST 100
12,200.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'de yargıç, Trump yönetiminin demokrat eyaletlere ayrılan fonların dondurulması kararını durdurdu

ABD'de yargıç, Başkan Donald Trump yönetiminin, dolandırıcılık iddiaları üzerine 5 Demokrat eyalete ayrılan, yaklaşık 10 milyar dolarlık fonları dondurması kararını geçici olarak engelledi.

Ayşe İrem Çakır  | 10.01.2026 - Güncelleme : 10.01.2026
ABD'de yargıç, Trump yönetiminin demokrat eyaletlere ayrılan fonların dondurulması kararını durdurdu

Ankara

The Hill'in haberine göre, Federal Yargıç Arun Subramanian, ABD yönetiminin, California, Colorado, Minnesota, Illinois ve New York eyaletlerine yönelik fonları dondurmasına ilişkin kararını açıkladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Buna göre Subramanian, yönetimin yaklaşık 10 milyar dolarlık fon dondurma kararını 14 günlüğüne durdurdu.

Söz konusu karar, fonların dondurulmasından etkilenen eyaletlerin karara karşı açtığı davanın ardından geldi.

Fonlar

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı (HHS) 6 Ocak'ta, dolandırıcılık iddiaları üzerine, Demokrat California, Colorado, Minnesota, Illinois ve New York eyaletlerindeki yaklaşık 10 milyar dolarlık Çocuk Bakımı ve Geliştirme, Muhtaç Aileler için Geçici Yardım, Sosyal Hizmetler Blok Hibesi fonlarını dondurmuştu.

Söz konusu eyaletlerin başsavcıları, Trump yönetiminin bu kararına karşı dava açmış, mahkemeden Trump yönetiminden fon dondurma işlemini durdurması ve fonları serbest bırakması talimatı vermesini talep etmişti.

Dondurulan sosyal güvenlik fonları, bu eyaletlerde çocuklara ve düşük gelirli ailelere yardım amacıyla tasarlanan programlar için federal finansman sağlıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul Valiliğinden akşam saatleri için sağanak ve fırtına uyarısı
Kastamonu'da muhtar köy yolunu yaptığı kar küreme aparatıyla açıyor
"Huzur İstanbul" uygulamasında 1102 kişi gözaltına alındı
AK Parti'den "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" paylaşımı
HÜRJET ve GÖKBEY ile 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlaması
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

ABD'de yargıç, Trump yönetiminin demokrat eyaletlere ayrılan fonların dondurulması kararını durdurdu

ABD'de yargıç, Trump yönetiminin demokrat eyaletlere ayrılan fonların dondurulması kararını durdurdu

ABD merkezli X sosyal medya platformu, web sürümündeki İran bayrağını değiştirdi

Savunma hisseleri, jeopolitik riskler ve ABD'deki bütçe artışı sinyalleriyle prim yaptı

ABD Dışişleri Bakanı Rubio: "ABD, İran'ın cesur halkını destekliyor"

ABD Dışişleri Bakanı Rubio: "ABD, İran'ın cesur halkını destekliyor"
ABD Tarım Bakanlığı, dolandırıcılık iddialarının ardından Minnesota'ya yönelik fonları askıya aldı

ABD Tarım Bakanlığı, dolandırıcılık iddialarının ardından Minnesota'ya yönelik fonları askıya aldı
ABD Başkanı Trump: Çin veya Rusya'nın Grönland'ı işgal etmesine izin veremeyiz

ABD Başkanı Trump: Çin veya Rusya'nın Grönland'ı işgal etmesine izin veremeyiz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet