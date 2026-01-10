ABD'nin Mississippi kentindeki silahlı saldırılarda 6 kişi öldürüldü
ABD'nin Mississippi kentinde birbiriyle bağlantılı silahlı saldırılarda 6 kişi yaşamını yitirirdi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Clay Bölgesi Şerifi Eddia Scott, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Alabama sınırındaki West Point kasabasında "masum canların" kaybedildiğini belirtti.
Şerif, yerel bir televizyonda yaptığı açıklamada ise 3 ayrı konumdaki silahlı saldırılarda 6 kişinin hayatını kaybettiğini dile getirdi.
Söz konusu saldırıların birbirleriyle bağlantılı olduğunu belirten şerif, 1 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.