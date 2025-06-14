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ABD'de yargıç, Dışişleri Bakanlığında yaklaşık 2 bin kişinin işten çıkarılması planını durdurdu

ABD'nin California eyaletinde federal yargıç, Dışişleri Bakanlığının yaklaşık 2 bin çalışanını işten çıkararak kurumda yeniden yapılanmayı hedefleyen planını geçici olarak durdurdu.

Zeynep Katre Oran  | 14.06.2025 - Güncelleme : 14.06.2025
ABD'de yargıç, Dışişleri Bakanlığında yaklaşık 2 bin kişinin işten çıkarılması planını durdurdu

Ankara

Washington Post gazetesinin haberine göre, ABD San Francisco Bölge Mahkemesi Yargıcı Susan Illston, daha önce federal kurumların toplu işten çıkarmalarını durduran mayıs ayındaki kararının Dışişleri Bakanlığının bu planı için de geçerli olduğuna hükmetti.

Federal hükümet avukatlarının söz konusu planın, mayıs tarihli kararın dışında kaldığına ilişkin savunmasını reddeden Illston, Dışişleri Bakanlığının yaklaşık 2 bin çalışanını işten çıkararak kurumda yeniden yapılanmayı amaçlayan planını geçici süreliğine durdurma kararı aldı.

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Dışişleri Bakanlığı, nisan ayında ABD Kongresine sunduğu planın, Başkan Donald Trump'ın kamu kurumlarında toplu işten çıkarmalara onay veren başkanlık kararnamesinden önce hazırlandığını öne sürmüştü.

Trump, göreve geldikten sonra Hükümet Verimlilik Departmanı (DOGE) üzerinden federal kurumlarda çalışan binlerce kişinin işine son vermişti.

Özellikle yeni işe başlayanları kapsayan toplu işten çıkarmalar sonucunda ülke genelinde birçok sendika ve kuruluş, Trump hükümetine dava açmıştı.

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